Seda Sayan süper minisiyle boy gösterdi takipçilerinden yorum yağdı! 59'luk Seda'dan olay paylaşım! 'Seda bacım ne yapıyorsunuz'
Seda Sayan süper mini eteğiyle boy gösterdi. Geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka biri haline dönüşen Seda Sayan Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Fransız askısı yaptırdıktan sonra yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiren 59 yaşındaki sanatçının son paylaşımını görenler, 'Seda bacım ne yapıyorsunuz?' şeklinde yorumlarda bulundu. Yaşını göstermeyen Seda'nın fit hali kısa sürede gündem oldu.
27.01.2022 14:36
- Son Güncelleme: 27.01.2022 14:36
"SEDA BACIM NE YAPIYORSUNUZ"
Seda Sayan süper minisiyle boy gösterdi takipçilerinden yorum yağdı! 59'luk Seda'nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Estetik operasyonları ile sık sık gündeme gelen Seda Sayan Instagram'da dikkat çekemeye devam ediyor. Son olarak Bella Hadid'e olan benzerliği ile adından söz ettiren Seda Sayan'dan yeni paylaşım geldi.
Mini eteği ile poz veren ve fit hali ile dikkat çeken Seda Sayan'ın boyu merak konusu. İşte başta Seda Sayan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...