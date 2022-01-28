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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! Yasak aşk iddialarının ardından Yasmin sere serpe...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! Yasak aşk iddialarının ardından Yasmin sere serpe...

Mehmet Ali Erbil'in güzel kızı Yasmin Erbil, magazin gündeminden düşmek bilmiyor... Bir süre önce fenomen Cansu Özlevi'nin eşi Yusuf Yosi Özlevi ile adı yasak aşk iddialarına karışan ancak sonrasında bu iddiaları ortaya atan Cansu Özlevi'nin gözünün yaşına bakmayan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı. Sevimli köpeği Tofi ile olan pozlarını kolaj yapan Yasmin Erbil'in pozları çok konuşuldu.

28.01.2022 09:22 - Son Güncelleme: 28.01.2022 09:23
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den yatak pozu! Yasak aşk iddialarının ardından Yasmin sere serpe...

Geçtiğimiz günlerde yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Yasmin Erbil bu kez sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündemde.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den yatak pozu! Yasak aşk iddialarının ardından Yasmin sere serpe...

Oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya atılmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den yatak pozu! Yasak aşk iddialarının ardından Yasmin sere serpe...

Instagram paylaşımlarıyla tanınan Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini ünlü bir oyuncuyla aldattığını iddia etmişti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den yatak pozu! Yasak aşk iddialarının ardından Yasmin sere serpe...

Söylemezsem Olmaz adlı programda bu ismin, oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kendileri gibi oyunculuk yapan kızları Yasmin Erbil olduğu iddia edilmişti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den yatak pozu! Yasak aşk iddialarının ardından Yasmin sere serpe...

Cansu Özlevi, yakın arkadaşının o kadının Yasmin Erbil olduğunu kendisine ilettiğini söylemişti. Söylemezsem Olmaz yayınına katılan Cansu, "Ben görmedim, bilmiyorum. Arkadaşım, Yasmin'in eşimle flörtleştiğini söyledi" açıklamasını yapmıştı.

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