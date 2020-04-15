Ece Erken'e oğlunun babası Serkan Uçar'dan destek: Benim bildiklerim bana yeter

Oğluyla dans ettiği anları yayınlayan ve bir süre sosyal medyaya girmeyeceğini dile getiren Erken, paylaşımına şu notu düştü:

"Sevenlerimize; sağlıklı, iyi ve mutluyuz. Diğerleri pek de önemli değil. Doğum günümde görüşmek üzere. Sosyal medyaya girmeyeceğiz bir süre. Bizden sevgiler. Yine baharlar gelecek hepimiz için."