Ece Erken'e oğlunun babası Serkan Uçar'dan destek: Benim bildiklerim bana yeter
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Ece Erken, son olarak Seren Serengil'den olaylı bir şekilde ayrılan Yaşar İpek hakkında itiraflarda bulunmuştu. Gelen eleştiriler sonrası ünlü sunucuya oğlunun babası Serkan Uçar'dan destek geldi. Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisini bitirdiğini açıklayan Ece Erken hakkında eski eşi Serkan Uçar bakın neler söyledi...
Boşanma davası süren Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini noktaladığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından kendisine verilen boşanma belgesini yayınlayan Ece Erken, Seren Serengil'den olaylı bir şekilde boşanan Yaşar İpek hakkında çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.
Oğluyla dans ettiği anları yayınlayan ve bir süre sosyal medyaya girmeyeceğini dile getiren Erken, paylaşımına şu notu düştü:
"Sevenlerimize; sağlıklı, iyi ve mutluyuz. Diğerleri pek de önemli değil. Doğum günümde görüşmek üzere. Sosyal medyaya girmeyeceğiz bir süre. Bizden sevgiler. Yine baharlar gelecek hepimiz için."