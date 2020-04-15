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Linet'in eski kilolu ve estetiksiz halleri ağızları açık bırakıyor! Linet yıllar geçtikçe gençleşmiş

Bu zaman kadar pek çok ünlünün estetikle veya kilo vererek değişimini gördük ama, gençleşeni ilk kez görüyoruz. Linet Menaşi ya da bildiğimiz adıyla Linet, İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. Sesiyle herkesi büyüleyen, güzelliğiyle adından söz ettiren 45 yaşındaki şarkıcının yıllar önceki fotoğrafları inanılmaz. Linet, yılları tersine akıtıp, gençleşmiş. Görünce inanamayacaksınız.

15.04.2020 12:32 - Son Güncelleme: 15.04.2020 12:46
Linet'in eski kilolu ve estetiksiz halleri ağızları açık bırakıyor! Linet yıllar geçtikçe gençleşmiş

Gelin hep birlikte geçmişten günümüze nasıl değiştiğine bir göz atalım...

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Linet'in eski kilolu ve estetiksiz halleri ağızları açık bırakıyor! Linet yıllar geçtikçe gençleşmiş

Linet değişimi sizi şoka sokacak desek yeridir.

Linet'in eski kilolu ve estetiksiz halleri ağızları açık bırakıyor! Linet yıllar geçtikçe gençleşmiş

Linet ve annesi

Linet'in eski kilolu ve estetiksiz halleri ağızları açık bırakıyor! Linet yıllar geçtikçe gençleşmiş

İsrail'de doğup büyüdüğünü bilmeyeniniz yoktur. Annesi de bir dönemlerin önemli Türk Müziği şarkıcılarından olan Leyla Özgecan'dan başkası değil.

Linet'in eski kilolu ve estetiksiz halleri ağızları açık bırakıyor! Linet yıllar geçtikçe gençleşmiş

Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylüyor.

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