Linet'in eski kilolu ve estetiksiz halleri ağızları açık bırakıyor! Linet yıllar geçtikçe gençleşmiş
Bu zaman kadar pek çok ünlünün estetikle veya kilo vererek değişimini gördük ama, gençleşeni ilk kez görüyoruz. Linet Menaşi ya da bildiğimiz adıyla Linet, İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. Sesiyle herkesi büyüleyen, güzelliğiyle adından söz ettiren 45 yaşındaki şarkıcının yıllar önceki fotoğrafları inanılmaz. Linet, yılları tersine akıtıp, gençleşmiş. Görünce inanamayacaksınız.
15.04.2020 12:32
- Son Güncelleme: 15.04.2020 12:46
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