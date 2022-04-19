Ece Erken'den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf: "Eşime ait olan evi..."

Ece Erken yaptığı paylaşımda "Her gün yeni bir şey öğreniyorum" diyerek şunları söyledi: "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız."