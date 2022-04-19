RAMAZAN İMSAKİYE
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Ece Erken'den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf: "Eşime ait olan evi..."

Ece Erken'den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü. Ece Erken'in 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Yaptığı son açıklamada eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini duyuran Ece Erken bakın neler söyledi.

19.04.2022 12:10 - Son Güncelleme: 19.04.2022 12:14
Ece Erken’den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf: Eşime ait olan evi...

"EŞİME AİT OLAN EVİ..."

Ece Erken'den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf! Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası zor zamanlar geçiren Ece Erken paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks marka saatini, 15 milyon liraya sattığı iddialarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yalanlayan Erken yeni bir paylaşım yaptı.

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Ece Erken’den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf: Eşime ait olan evi...

Ece Erken yaptığı paylaşımda "Her gün yeni bir şey öğreniyorum" diyerek şunları söyledi: "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız."

Ece Erken’den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf: Eşime ait olan evi...

SEREN'İ KÜPLERE BİNDİREN İDDİA!

Ece Erken son günlerde maddi konularla gündeme geliyor. Erken geçtiğimiz ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks saatini 15 milyon TL'ye sattığı iddiasıyla gündeme geldi.

Ece Erken’den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf: Eşime ait olan evi...

Erken bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla isyan etti. Erken, banka hesabını paylaşarak yasal yollara başvuracağını belirtti.

Ece Erken’den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf: Eşime ait olan evi...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİNİ Mİ İMA ETTİ?

Ece Erken hakkındaki iddia Seren Serengil'i de çok kızdırdı. Daha önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü gün kızı için eski eş Benan Kocadereli'nin saati istediğini ima eden Seren Serengil yine isim vermeden çeşitli iddialarda bulundu.

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