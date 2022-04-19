Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz aşkı ifşa oldu! "Oğlumun dili için gittim" demişti meğer Miami'deki yeni ev...
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz aşkı ifşa oldu! "Oğlumun dili için gittim" demişti Petek Dinçöz ancak ortaya atılan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan ve İrfan Aslan adında bir oğlu olan Petek, geçtiğimiz ay evliliğinin bittiğini sosyal medya hesabından ilan etmişti. Boşanmanın ardından Miami'ye yerleştiğini duyuran Petek Dinçöz'ün Reza Zarrab'la aşk yaşadığı öne sürüldü. Reza Zarrab'ın avukatı, magazin gündemini sallayan iddiayı her ne kadar yalanlasa da bugün bambaşka bir iddia ile ikili yine gündeme geldi.
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz aşkı ifşa oldu! "Oğlumun dili için gittim" demişti gerçekler ortaya çıktı. Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
Geçtiğimiz ay gelen ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.
"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."
TEK CELSEDE BOŞANDIK
Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.
Ancak Dinçöz bomba bir iddia ile gündeme geldi. Haberlerin ardından Dinçöz'ün Reza Zarrab ile aşk yaşadığı ve bu yüzden Miami'ye yerleştiği ileri sürüldü.