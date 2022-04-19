Selçuk Balcı onu gözden uzak tutuyor ama aşk konusu metrelerce öteden geliyor! Selçuk Balcı'nın nişanlısı hayran bıraktı
Seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla tanıdığımız 33 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı, günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Aslen Rizeli olan ve Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Selçuk Balcı, 2.Sayfa programına konuk olunca hakkında pek çok detay merak edilir ve araştırılır oldu. En çok merak edilen ise bir süre önce nişanlandığı Ahsen Kartoğlu oldu. Selçuk Balcı'nın nişanlısı güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta Selçuk Balcı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
2. Sayfa programına katılan Karadeniz müziği ses ve kemençe sanatçısı Selçuk Balcı yaşı, nişanlısı ve memleketi gibi sorularla günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Müzik hayatına çocukluk yıllarından başlayan ünlü şarkıcı enstrüman çalmaya bağlama ile başladı. Lise yıllarında kemençeye merak salan Balcı, kendini bu konuda yetiştirdi.
4 Temmuz 1988 Rize, Çayeli doğumlu olan Selçuk Balcı ilkokulu burada tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Çocukluğundan beri bağlama ile ilgilenen Balcı lise yıllarında kemençeye merak saldı ve Karadeniz şarkılarına eşlik etmeye başladı. Albümlerin yanı sıra film ve dizi müzikleri de yapan Selçuk Balcı şarkıları ile Bizum Hoca, Moskova'nın Şifresi Temel, Benim İçin Üzülme, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlara eşlik etti.
Mart 2022'de bir süredir birlikte olduğu Ahsen Kartoğlu ile nişanlanan Selçuk Balcı nişanlısı güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta Selçuk Balcı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.