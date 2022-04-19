Selçuk Balcı onu gözden uzak tutuyor ama aşk konusu metrelerce öteden geliyor! Selçuk Balcı’nın nişanlısı hayran bıraktı

4 Temmuz 1988 Rize, Çayeli doğumlu olan Selçuk Balcı ilkokulu burada tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Çocukluğundan beri bağlama ile ilgilenen Balcı lise yıllarında kemençeye merak saldı ve Karadeniz şarkılarına eşlik etmeye başladı. Albümlerin yanı sıra film ve dizi müzikleri de yapan Selçuk Balcı şarkıları ile Bizum Hoca, Moskova'nın Şifresi Temel, Benim İçin Üzülme, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlara eşlik etti.