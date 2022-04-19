RAMAZAN İMSAKİYE
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Selçuk Balcı onu gözden uzak tutuyor ama aşk konusu metrelerce öteden geliyor! Selçuk Balcı'nın nişanlısı hayran bıraktı

Seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla tanıdığımız 33 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı, günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Aslen Rizeli olan ve Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Selçuk Balcı, 2.Sayfa programına konuk olunca hakkında pek çok detay merak edilir ve araştırılır oldu. En çok merak edilen ise bir süre önce nişanlandığı Ahsen Kartoğlu oldu. Selçuk Balcı'nın nişanlısı güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta Selçuk Balcı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

19.04.2022 11:40 - Son Güncelleme: 19.04.2022 11:40
Selçuk Balcı onu gözden uzak tutuyor ama aşk konusu metrelerce öteden geliyor! Selçuk Balcı’nın nişanlısı hayran bıraktı

2. Sayfa programına katılan Karadeniz müziği ses ve kemençe sanatçısı Selçuk Balcı yaşı, nişanlısı ve memleketi gibi sorularla günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Müzik hayatına çocukluk yıllarından başlayan ünlü şarkıcı enstrüman çalmaya bağlama ile başladı. Lise yıllarında kemençeye merak salan Balcı, kendini bu konuda yetiştirdi.

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Selçuk Balcı onu gözden uzak tutuyor ama aşk konusu metrelerce öteden geliyor! Selçuk Balcı’nın nişanlısı hayran bıraktı

4 Temmuz 1988 Rize, Çayeli doğumlu olan Selçuk Balcı ilkokulu burada tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Çocukluğundan beri bağlama ile ilgilenen Balcı lise yıllarında kemençeye merak saldı ve Karadeniz şarkılarına eşlik etmeye başladı. Albümlerin yanı sıra film ve dizi müzikleri de yapan Selçuk Balcı şarkıları ile Bizum Hoca, Moskova'nın Şifresi Temel, Benim İçin Üzülme, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlara eşlik etti.

Selçuk Balcı onu gözden uzak tutuyor ama aşk konusu metrelerce öteden geliyor! Selçuk Balcı’nın nişanlısı hayran bıraktı

Mart 2022'de bir süredir birlikte olduğu Ahsen Kartoğlu ile nişanlanan Selçuk Balcı nişanlısı güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta Selçuk Balcı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Selçuk Balcı onu gözden uzak tutuyor ama aşk konusu metrelerce öteden geliyor! Selçuk Balcı’nın nişanlısı hayran bıraktı

ENGİN HEPİLERİ

Selçuk Balcı onu gözden uzak tutuyor ama aşk konusu metrelerce öteden geliyor! Selçuk Balcı’nın nişanlısı hayran bıraktı

ENGİN HEPİLERİ VE EŞİ BEYZA ŞEKERCİ

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