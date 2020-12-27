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Ece Erken yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldı! Olay yaratan aşkından ayrılan Ece Erken haberi bakın nasıl duyurdu...

Ece Erken yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldı! Olay yaratan aşkından ayrılan Ece Erken haberi bakın nasıl duyurdu... Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüş, Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri sonrası canlı yayınında hüngür hüngür ağladıktan sonra önce sunduğu programdan istifa etmiş, ardından da uzun bir tatile çıkarak ilişkisinin bittiğini duyurmuştu. Çok sürmeden Bodrum'da çocukları da yanında tatil yapan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu yine ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram'daki tüm paylaşımlarını silen Ece Erken, yasak aşkından ayrılık haberini bakın nasıl duyurdu.

27.12.2020 17:46 - Son Güncelleme: 27.12.2020 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





