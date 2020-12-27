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Ece Erken yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldı! Olay yaratan aşkından ayrılan Ece Erken haberi bakın nasıl duyurdu...

Ece Erken yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldı! Olay yaratan aşkından ayrılan Ece Erken haberi bakın nasıl duyurdu... Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüş, Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri sonrası canlı yayınında hüngür hüngür ağladıktan sonra önce sunduğu programdan istifa etmiş, ardından da uzun bir tatile çıkarak ilişkisinin bittiğini duyurmuştu. Çok sürmeden Bodrum'da çocukları da yanında tatil yapan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu yine ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram'daki tüm paylaşımlarını silen Ece Erken, yasak aşkından ayrılık haberini bakın nasıl duyurdu.

27.12.2020 17:46 - Son Güncelleme: 27.12.2020 17:46
Ece Erken yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldı! Olay yaratan aşkından ayrılan Ece Erken haberi bakın nasıl duyurdu...

Ece Erken yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldı! Olay yaratan aşkından ayrılan Ece Erken haberi bakın nasıl duyurdu... Instagram'dn geçtiğimiz günlerde tüm paylaşımlarını silen Ece Erken'in hamlesinin nedeni belli oldu. Yaşadığı aşkla büyük tepki çeken Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yollarını bir kez daha ayırdı.

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Ece Erken yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldı! Olay yaratan aşkından ayrılan Ece Erken haberi bakın nasıl duyurdu...

AYRILIK AÇIKLAMASI BÖYLE GELDİ

Ünlü çiftten Ece Erken de şarkıcı Murat Dalkılıç tarzında bir açıklama yaparak ayrılık haberini duyurdu. Ünlü sunucu paylaşımında "Benim de hayatımda kimse yoktur" dedi.

MURAT DALKILIÇ İLE MELİS SEZEN'İN AŞK AÇIKLAMASI - TIKLA

Ece Erken yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldı! Olay yaratan aşkından ayrılan Ece Erken haberi bakın nasıl duyurdu...

Sevgilisinin eşinin aracını parçalamış, sahte boşanma belgesi yayınlamış, 'Yanlışımdan döndüm' diyerek ilişkisini bitirmişti... Evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, 'Ayrıldım' dediği sevgilisiyle geçtiğimiz yaz barıştı.

Ece Erken yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldı! Olay yaratan aşkından ayrılan Ece Erken haberi bakın nasıl duyurdu...

Bodrum'da tatil yapan Ece Erken ve iş adamı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Türkbükü Mavi Suite isimli mekandan çıkarken görüntülendi. Bu kez yanlarında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı da vardı.

Ece Erken yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldı! Olay yaratan aşkından ayrılan Ece Erken haberi bakın nasıl duyurdu...

Gazetecileri bir anda karşılarında görünce keyfi kaçan ikili, hızlı adımlarla iskelede kendilerini bekleyen bota bindi. Botun dümenine ünlü iş adamı geçti. İkilinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum günü olduğu için birlikte alışverişe çıktıkları öğrenildi.

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