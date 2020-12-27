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Polat Alemdar'ın oğlunu daha önce görmüş müydünüz? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir...

Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuş efsane diziler arasında yer alıyor. Dizinin başrolü Polat Alemdar, sergilediği performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Ancal Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz uzun zamandır ekranlarda herhamgi bir projede yer almıyor. Kurtlar Vadisi hayranları Polat Alemdar (Necati Şaşmaz) ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kurtlar Vadis'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz...

27.12.2020 23:26 - Son Güncelleme: 27.12.2020 23:34
Polat Alemdar'ın oğlunu daha önce görmüş müydünüz? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir...

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz uzun süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almıyor.

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Polat Alemdar'ın oğlunu daha önce görmüş müydünüz? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir...

Kurtlar Vadisi'nin dizisinin yakın takipçileri Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Polat Alemdar'ın oğlunu daha önce görmüş müydünüz? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir...

Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Polat Alemdar'ın oğlunu daha önce görmüş müydünüz? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir...

İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir Şaşmaz...

Polat Alemdar'ın oğlunu daha önce görmüş müydünüz? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir...

Necati Şaşmaz - Ali Nadir Şaşmaz...

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