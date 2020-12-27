Haberler Galeri Magazin Polat Alemdar'ın oğlunu daha önce görmüş müydünüz? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir...

Polat Alemdar'ın oğlunu daha önce görmüş müydünüz? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir...

Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuş efsane diziler arasında yer alıyor. Dizinin başrolü Polat Alemdar, sergilediği performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Ancal Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz uzun zamandır ekranlarda herhamgi bir projede yer almıyor. Kurtlar Vadisi hayranları Polat Alemdar (Necati Şaşmaz) ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kurtlar Vadis'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz...

27.12.2020 23:26 - Son Güncelleme: 27.12.2020 23:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





