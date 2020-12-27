Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un Koçovalı'sıymış! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi Mert karakterine hayat veren oyuncu şimdilerde 22 yaşında ve Çukur dizisinde rol alıyor.