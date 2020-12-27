Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un Koçovalı'sıymış!
Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un Koçovalı'sıymış! Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de Ömer'in küçük kardeşi Mert Uçar karakterine hayat veriyordu Burak Dakak... Merhum sanatçı Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin yer aldığı 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan Ezel'de evin küçük oğlunu canlandıran Burak Dakak, şimdilerde Çukur dizisinin Koçovalı'sı olarak karşımıza çıkıyor. İşte Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi karakterine hayat veren 22 yaşındaki oyuncu...
27.12.2020 17:22
- Son Güncelleme: 27.12.2020 17:22
Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un Koçovalı'sıymış! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi Mert karakterine hayat veren oyuncu şimdilerde 22 yaşında ve Çukur dizisinde rol alıyor.
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