Haberler Galeri Magazin Ece Erken'den şok itiraf: Geçmişi elimde! Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan ayrıldığını böyle duyurdu

Ece Erken'den şok itiraf: Geçmişi elimde! Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan ayrıldığını böyle duyurdu

Ece Erken ayrıldığını itiraf etti ancak bir takipçisine 'Geçmişi elimde' şeklinde verdiği yanıtla dikkat çekti! Geçtiğimiz gün ev sahibiyle yaşadığı kira tartışmasıyla gündem olan Ece Erken, şimdi de ayrılık haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan ve ilişkisinin arkasında durduğunu söyleyen Ece Erken şimdi de ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılığı duyuran Erken, 'Bence kendinizden utanın' dedi.

09.04.2020 11:02 - Son Güncelleme: 09.04.2020 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





