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Ece Erken'den şok itiraf: Geçmişi elimde! Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan ayrıldığını böyle duyurdu

Ece Erken ayrıldığını itiraf etti ancak bir takipçisine 'Geçmişi elimde' şeklinde verdiği yanıtla dikkat çekti! Geçtiğimiz gün ev sahibiyle yaşadığı kira tartışmasıyla gündem olan Ece Erken, şimdi de ayrılık haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan ve ilişkisinin arkasında durduğunu söyleyen Ece Erken şimdi de ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılığı duyuran Erken, 'Bence kendinizden utanın' dedi.

09.04.2020 11:02 - Son Güncelleme: 09.04.2020 11:02
Ece Erken'den şok itiraf: Geçmişi elimde! Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan ayrıldığını böyle duyurdu

Ece Erken, ev sahibi ile arasında geçen mesajlaşmayı sosyal medya hesabında paylaştı. Erken, kendisinden kira isteyen ev sahibine evden çıkacağını söyledi.

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Ece Erken'den şok itiraf: Geçmişi elimde! Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan ayrıldığını böyle duyurdu

Bu haberle sosyal medyada olay olan Erken kısa süre önce de evli sevgilisinin evine gidip arabalarına zarar vererek gündem olmuştu.

Ece Erken'den şok itiraf: Geçmişi elimde! Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan ayrıldığını böyle duyurdu

Arabalara zarar verdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Ece Erken, şimdi de ayrılık haberleriyle gündem oldu.

Ece Erken'den şok itiraf: Geçmişi elimde! Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan ayrıldığını böyle duyurdu

Berna Mahmutyazıcıoğlu ile 15 senedir evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf eden Erken şimdi de ayrıldığını açıkladı.

Ece Erken'den şok itiraf: Geçmişi elimde! Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan ayrıldığını böyle duyurdu

Erken açıklamasında "Herkes kendi önünü süpürsün ben hatalıydım hatamdan döndüm" dedi.

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