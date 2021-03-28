Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile barıştı! Yasak aşk skandalının ardından Seren Serengil yaptığı yorumla bombayı patlattı!

Erken'in, yayınladığı fotoğrafa yorum yapan Seren Serengil, 'Artık evlilik tarihini açıklayın, yoksa ben söyleyeceğim' dedi

Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.

Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çiftin evleneceği iddia edildi. Söylentiyi gündeme getiren isim ise Seren Serengil oldu.