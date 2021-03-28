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Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile barıştı! Yasak aşk skandalının ardından Seren Serengil yaptığı yorumla bombayı patlattı!

Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile barıştı! Yasak aşk skandalının ardından Seren Serengil yaptığı yorumla bombayı patlattı, Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu evleniyor mu? Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüş, Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri sonrası canlı yayınında hüngür hüngür ağladıktan sonra önce sunduğu programdan istifa etmiş, ardından da uzun bir tatile çıkarak ilişkisinin bittiğini duyurmuştu. Evliliğin bitmesinin ardından zaman zaman ayrılıp barışan ikiliden yeni fotoğraf geldi. Pazar pozuyla şaşırtan Ece Erken ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na Seren Serengil'den gelen yorum kafalarda soru işareti bıraktı.

28.03.2021 18:09 - Son Güncelleme: 28.03.2021 18:36
Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile barıştı! Yasak aşk skandalının ardından Seren Serengil yaptığı yorumla bombayı patlattı!

Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile barıştı! Yasak aşk skandalının ardından Seren Serengil yaptığı yorumla bombayı patlattı! Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz yıl sansasyonel bir şekilde aşk yaşamaya başladığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile kez fotoğrafını paylaştı.

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Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile barıştı! Yasak aşk skandalının ardından Seren Serengil yaptığı yorumla bombayı patlattı!

Erken'in, yayınladığı fotoğrafa yorum yapan Seren Serengil, 'Artık evlilik tarihini açıklayın, yoksa ben söyleyeceğim' dedi
Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.

Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çiftin evleneceği iddia edildi. Söylentiyi gündeme getiren isim ise Seren Serengil oldu.

Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile barıştı! Yasak aşk skandalının ardından Seren Serengil yaptığı yorumla bombayı patlattı!

"EVLİLİK TARİHİ AÇIKLAYIN"

Serengil, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını yayınlayan Erken'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yaptı. Erken ise, Serengil'in yorumuna, "Seni çok seviyoruz" yanıtını verdi.

Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile barıştı! Yasak aşk skandalının ardından Seren Serengil yaptığı yorumla bombayı patlattı!

2 KEZ EVLENDİ

Ünlü sunucu, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014–2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken'in, Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor.

Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile barıştı! Yasak aşk skandalının ardından Seren Serengil yaptığı yorumla bombayı patlattı!

"EVLİLİKTEN KORKUYORUM"

Erken, geçtiğimiz günlerde 'Evlenmek istiyor musunuz?' sorusuna şu yanıtını vermişti:

'Yok' desem yalan olur, 'evet' desem de yalan olur. Çok kafam karışık bu konuda. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Ben evlilik ve sevgili konusunda başırılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor... Ama kapım aralık, tam açık değil...