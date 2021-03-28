Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile barıştı! Yasak aşk skandalının ardından Seren Serengil yaptığı yorumla bombayı patlattı!
Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile barıştı! Yasak aşk skandalının ardından Seren Serengil yaptığı yorumla bombayı patlattı, Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu evleniyor mu? Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüş, Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri sonrası canlı yayınında hüngür hüngür ağladıktan sonra önce sunduğu programdan istifa etmiş, ardından da uzun bir tatile çıkarak ilişkisinin bittiğini duyurmuştu. Evliliğin bitmesinin ardından zaman zaman ayrılıp barışan ikiliden yeni fotoğraf geldi. Pazar pozuyla şaşırtan Ece Erken ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na Seren Serengil'den gelen yorum kafalarda soru işareti bıraktı.
Erken'in, yayınladığı fotoğrafa yorum yapan Seren Serengil, 'Artık evlilik tarihini açıklayın, yoksa ben söyleyeceğim' dedi
Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.
Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çiftin evleneceği iddia edildi. Söylentiyi gündeme getiren isim ise Seren Serengil oldu.
"EVLİLİKTEN KORKUYORUM"
Erken, geçtiğimiz günlerde 'Evlenmek istiyor musunuz?' sorusuna şu yanıtını vermişti:
'Yok' desem yalan olur, 'evet' desem de yalan olur. Çok kafam karışık bu konuda. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Ben evlilik ve sevgili konusunda başırılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor... Ama kapım aralık, tam açık değil...