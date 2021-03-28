Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Miran'ı Akın Akınözü arasında şaşırtan gerçek! Meğer ikili...

Doğal tavırları ve güzelliği ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında olan 26 yaşındaki Ebru Şahin ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 30 yaşındaki Akın Akınözü'nün boy farkı merak konusu oldu. Hercai'nin sevilen partnerleri Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün boy farkını öğrenenler şoke oldu. İşte yakışıklılığı ile adından her daim söz ettiren Akın Akınözü ve partneri Ebru Şahin'in boyları...