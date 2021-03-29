Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler 'üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok' diyor

Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler 'Seda'nın üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok bugün','Estetik ameliyatlar Seda ablaya yetmedi, bir de filtreden geçirmiş','İlk bakışta Ece Erken zannettim', 'Seda ablam yüz nakli olmuş' gibi birçok yorumlarda bulundu. İşte geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın, Instagram'da paylaştığı çok konuşulan son hali...

29.03.2021 09:19 - Son Güncelleme: 29.03.2021 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





