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Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler 'üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok' diyor

Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler 'Seda'nın üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok bugün','Estetik ameliyatlar Seda ablaya yetmedi, bir de filtreden geçirmiş','İlk bakışta Ece Erken zannettim', 'Seda ablam yüz nakli olmuş' gibi birçok yorumlarda bulundu. İşte geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın, Instagram'da paylaştığı çok konuşulan son hali...

29.03.2021 09:19 - Son Güncelleme: 29.03.2021 09:34
Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler 'üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok' diyor

"SEDA'NIN ÜST DUDAĞI GİBİYİM HAREKET EDECEK HALİM YOK"

Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı gören sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarla dikkat çektiler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler 'üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok' diyor

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasındaki değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, dün akşam bir arkadaşının doğum gününe katıldı.

Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler 'üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok' diyor

Geceden fotoğraflar paylaşan Sayan'ın son görüntüsü, sosyal medyada olay oldu. Değişimiyle takipçilerini şaşırtan Sayan'a adeta yorum yağdı.

Ünlü şarkıcıya gelen mesajlardan bazıları ise şöyle:

- Estetik ameliyatlar Seda ablaya yetmedi, bir de filtreden geçirmiş.

- Bugün Seda Sayan'ın üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok!

- İlk bakışta Ece Erken zannettim.

- Seda ablam, kurban olduğum neredesin!

- Seda ablam yüz nakli olmuş!

- Fotoğrafta gençlik hallerinden bile genç.

Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler 'üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok' diyor

Fransız askı nedir?

Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler 'üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok' diyor

İşte Seda Sayan'ın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...