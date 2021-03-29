Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler 'üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok' diyor
Seda Sayan'ın son hali ortalığı yıktı geçti! 58 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler 'Seda'nın üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok bugün','Estetik ameliyatlar Seda ablaya yetmedi, bir de filtreden geçirmiş','İlk bakışta Ece Erken zannettim', 'Seda ablam yüz nakli olmuş' gibi birçok yorumlarda bulundu. İşte geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın, Instagram'da paylaştığı çok konuşulan son hali...
Geceden fotoğraflar paylaşan Sayan'ın son görüntüsü, sosyal medyada olay oldu. Değişimiyle takipçilerini şaşırtan Sayan'a adeta yorum yağdı.
Ünlü şarkıcıya gelen mesajlardan bazıları ise şöyle:
- Estetik ameliyatlar Seda ablaya yetmedi, bir de filtreden geçirmiş.
- Bugün Seda Sayan'ın üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok!
- İlk bakışta Ece Erken zannettim.
- Seda ablam, kurban olduğum neredesin!
- Seda ablam yüz nakli olmuş!
- Fotoğrafta gençlik hallerinden bile genç.