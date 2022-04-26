Angelina Jolie'nin yerlisi derken Umut Akyürek'in son halini görenler dondu kaldı! Bu estetikten de öte bir şey 'Aman Umut bu ne hal'
48 yaşındaki ünlü sanatçısı Umut Akyürek'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordy. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırak Umut Akyürek'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Oktay Ertuğrul ile mutlu bir evliliği olan Umut Akyürek, estetiğin dozunu kaçırınca bakın neler oldu. İşte Umut Akyürek'in son hali.
26.04.2022 14:58 - Son Güncelleme: 26.04.2022 14:58
Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü. 48 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenlere 'yok artık' dedirtiyor.
Bugün billur sesiyle kulaklarımıza adeta ziyafet veren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi.