Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun sürüklendiği anları izlemiş! Instagram hesabını kapatıp açan Ece’den yürek yakan paylaşım

SON YAZIŞMALARINI ANLATTI

Bircan Bali konuşmasının devamında "Ece o günü anlattı. 'Arabaya bindi gidişini izledim' dedi. Sonra yazışmışlar 12.13 gece en son yazışmışlar. Geliyorum demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik. 15 dakika 7 kere aramış. Sonra sürücü arıyor "Ben vuruldum" diyor. Şafak'ı soruyor. Şafak çok iyi diyor. Hatta sakat kalsa da ben bakarım kocama diye düşünüp hastaneye gitmiş.