Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sürüklendiği anları izlemiş! Instagram hesabını kapatıp açan Ece'den yürek yakan paylaşım
Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sürüklendiği anları izlemiş! Instagram hesabını kapatıp açan Ece'den yürek sızlatan paylaşım geldi. Sunucu Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Instagram hesabını kapatıp açmıştı. Cenaze için Rize'ye giden Ece Erken hesabından eşine sarıldığı bir pozu paylaştı. Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali ise, açıklamaları ile dikkat çekti. Erken'in yanına koşan Bali, Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü anı izlediğini, "Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince dizlerinin üzerine çöktü; telefonla görüntüyü yakınlaştırdı, kocasını sevdi eliyle ve sadece 'yapayalnız, kimse yok' dedi. 'Çok az, çok zor konuşuyor' diyerek ağlamaya başladı." sözleriyle ifade etti.
Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sürüklendiği anları izlemiş! Instagram hesabını kapatıp açan Ece'den yürek yakan paylaşım geldi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil soluğu Ece Erken'in evinde aldı. Söylemezsem Olmaz ekibi canlı yayında Ece Erken'in durumuna dair açıklama yaptı. Kurşunlandıktan sonra yerlerde sürüklenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Bircan Bali Ece Erken'in yaşadıklarını anlattı.
Bali açıklamasında "Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince yere çöktü, sadece kocasını yakınlaştırıp sordu. Sadece 'yapayalnız' dedi. Çok az kelimelerle çok zor konuşuyor" diyerek ağlamaya başladı.
Bali açıklamalarında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce telefonuna tehdit mesajı geldiğini de söyledi.
SON YAZIŞMALARINI ANLATTI
Bircan Bali konuşmasının devamında "Ece o günü anlattı. 'Arabaya bindi gidişini izledim' dedi. Sonra yazışmışlar 12.13 gece en son yazışmışlar. Geliyorum demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik. 15 dakika 7 kere aramış. Sonra sürücü arıyor "Ben vuruldum" diyor. Şafak'ı soruyor. Şafak çok iyi diyor. Hatta sakat kalsa da ben bakarım kocama diye düşünüp hastaneye gitmiş.