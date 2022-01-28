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Haberler Magazin Survivor Mert Öcal'ın abisi Yiğit Öcal'ı görenler gözlerine inanamadı! 2022 All-Star'ı yangın yerine çeviren Mert Öcal...

Survivor Mert Öcal'ın abisi Yiğit Öcal'ı görenler gözlerine inanamadı! 2022 All-Star'ı yangın yerine çeviren Mert Öcal...

Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken en çok konuşulan isimlerden biri de Mert Öcal... All-Star 2022'de de 2020'de olduğu gibi ünlüler takımında yer alan Mert Öcal şu aralar hayli gergin. Haksız yere sürgün adasına gidip, eleme adayı olduğunu düşünen Mert Öcal, adaya döner dönmez ilk iş takım arkadaşlarıyla yüzleşti. Atakan Arslan ile tartışan Mert Öcal, Batuhan Karacakaya ile de 'iki yüzlü' kavgasına tutuştu. Günün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Öcal hakkında araştırma yapanlar abisini görünce şaştı kaldı. Yakışıklılk ailede genetik...

28.01.2022 12:05 - Son Güncelleme: 28.01.2022 12:05
Survivor Mert Öcal’ın abisi Yiğit Öcal’ı görenler gözlerine inanamadı! 2022 All-Star’ı yangın yerine çeviren Mert Öcal...

Survivor'ın hem sivri dilli, hem de en sempatik isimlerinden biri Mert Öcal. Sürgün adasından döndükten sonra ünlüler adasını yangın yerine çeviren Mert Öcal günün en çok konuşulan isimlerinden biri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Mert Öcal’ın abisi Yiğit Öcal’ı görenler gözlerine inanamadı! 2022 All-Star’ı yangın yerine çeviren Mert Öcal...

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı.

Survivor Mert Öcal’ın abisi Yiğit Öcal’ı görenler gözlerine inanamadı! 2022 All-Star’ı yangın yerine çeviren Mert Öcal...

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Mert Öcal'ın bir abisi olduğunu görenler şaştı kaldı. Nedeni ise benzerlikleri... İşte başta Mert Öcal'ın kardeşi Yiğit Öcal olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Survivor Mert Öcal’ın abisi Yiğit Öcal’ı görenler gözlerine inanamadı! 2022 All-Star’ı yangın yerine çeviren Mert Öcal...

AZRA AKIN

Survivor Mert Öcal’ın abisi Yiğit Öcal’ı görenler gözlerine inanamadı! 2022 All-Star’ı yangın yerine çeviren Mert Öcal...
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