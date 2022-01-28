Survivor Mert Öcal'ın abisi Yiğit Öcal'ı görenler gözlerine inanamadı! 2022 All-Star'ı yangın yerine çeviren Mert Öcal...
Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken en çok konuşulan isimlerden biri de Mert Öcal... All-Star 2022'de de 2020'de olduğu gibi ünlüler takımında yer alan Mert Öcal şu aralar hayli gergin. Haksız yere sürgün adasına gidip, eleme adayı olduğunu düşünen Mert Öcal, adaya döner dönmez ilk iş takım arkadaşlarıyla yüzleşti. Atakan Arslan ile tartışan Mert Öcal, Batuhan Karacakaya ile de 'iki yüzlü' kavgasına tutuştu. Günün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Öcal hakkında araştırma yapanlar abisini görünce şaştı kaldı. Yakışıklılk ailede genetik...
28.01.2022 12:05
- Son Güncelleme: 28.01.2022 12:05
MERT ÖCAL KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı.