MasterChef Ayyüce Kamit değişti de değişti bambaşka biri oldu! 'Camsız evde yaşadım' diyordu şimdilerde herkesi şaşkına çeviriyor
MasterChef Ayyüce Kamit değişti de değişti bambaşka biri oldu! 'Camsız evde yaşadım' diyordu şimdilerde herkesi şaşkına çeviriyor... TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmaların ardından neredeyse her yarışmacı bıçak altına yatıyor, bambaşka birine dönüşüyor ya da mutlaka bir imaj değişikliğine gidiyor. Onlardan biri de Masterchef'in son sezonunun yarışmacılarından Ayyüce Kamit oldu. "Sakarya'dan İstanbul'a geldiğimde cebimde hiç para yoktu" açıklaması gündem olan Ayyüce Kamit son haliyle şaşkına çevirdi. MasterChef yarışmasına katılan ve yeteneği ile göz dolduran Ayyüce, imaj değiştirdi. Kamit'in kısa süre içerisinde değişimi herkesin dikkatini çekti, 'Bu ne hız' yorumları yağdı.
MasterChef Ayyüce Kamit değişti de değişti bambaşka biri oldu! 'Camsız evde yaşadım' diyordu şimdilerde herkesi şaşkına çeviriyor...
AYYÜCE KAMİT'İN DEĞİŞİMİ
Sempatik tavırları ile MasterChef 2020'ye damga vuran Ayyüce, yarışmadan sonra fazlasıyla değişti. Yarışmadan sonra sosyal medyayı aktif kullanan ve tariflerini paylaşan Kamit, takipçi sayısını ise her geçen gün artırıyor. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan Ayyüce Kamit, takipçilerinin beğenisini topladı.
Saç rengini değiştiren Kamit'in paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri Kamit'e, "Yarışma yaramış" "Bambaşka biri olmuşsun" tarzında yorum yaptı. Instagram'da aktif olan Ayyüce Kamit, tariflerini takipçileri ile paylaşıyor. Basit tarifler deneyen Kamit, yarışmadan sonra mutfak anlamında da kendisini geliştirdi.
İşte başta MasterChef Ayyüce Kamit'in son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...