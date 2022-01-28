MasterChef Ayyüce Kamit değişti de değişti bambaşka biri oldu! 'Camsız evde yaşadım' diyordu şimdilerde herkesi şaşkına çeviriyor...

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışma, her sene birbirinden farklı isimleri ağırlıyor. Bu isimler arasında olan Ayyüce Kamit, oldukça iyi bir sezon geçirdi ve beğenilen yarışmacılardan birisi oldu.