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Arda Kural'ın son hali görenleri şoke etti! Hastalığın tükettiği Arda Kural'ın gençliğinden eser yok

Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Daha sonra Kural'ın çok zor günler geçirdiği ortaya çıktı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşmasının ardından Arda Kural setlere 'Tutunamayanlar' dizisi ile geri dönmüştü. Arda Kural'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

24.02.2020 14:47 - Son Güncelleme: 24.02.2020 15:08
Arda Kural'ın son hali görenleri şoke etti! Hastalığın tükettiği Arda Kural'ın gençliğinden eser yok

Bir dönemin aranan isimlerinden olan Arda Kural, yaşadığı kötü günlerden sonra setlere geri dönmüştü. Tutunamayanlar dizisiyle ekranlara dönen Arda Kural Kanal D'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Kural'ın açıklamalarından satır başları…

Oyunculuk çok kolay görünen bir şey gibi ama değil. Psikolojik olarak insanı çok etkileyen, yönlendiren taşıyan bir meslek. Ben ya 'çok iyi yalancıyım' demem gerekiyor oyuncu olmam için ya da 'çok gerçekçi biriyim' demem gerekiyor. İkisi arasında kalınca bocalamaya düştüm gerçek ve sahte arasında.

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Arda Kural'ın son hali görenleri şoke etti! Hastalığın tükettiği Arda Kural'ın gençliğinden eser yok

'BİR DÖNEM İÇİME GÖMÜLDÜM'
Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı. İnsanlara biraz faklı bakmaya başladım. Geri çektim kendimi, içime gömüldüm. Ondan sonra da hayatı biraz erteledim, umursamadım. Televizyondan uzaklaştım, doğaya yöneldim çok fazla düşünmeye başladım.

Arda Kural'ın son hali görenleri şoke etti! Hastalığın tükettiği Arda Kural'ın gençliğinden eser yok

'Tutunamayanlar' dizisi de öyle yeteneksiz ve başarısız oldukları için değil, doğru ve dürüst oldukları için hayatın gerçekleri onların üstüne çıktığı için tutunamayan insanları hikayesini anlatıyor. Benim hikayem de böyle bir şeydi.

Arda Kural'ın son hali görenleri şoke etti! Hastalığın tükettiği Arda Kural'ın gençliğinden eser yok

İŞTE ARDA KURAL'IN SON HALİ

Ben zeki biriyim, aptal değilim kendimi biliyorum. Saygısız, ahlaksız değilim. 'Neden ortam bu, neden bunun alıcısı yok?' Benim de çok hatalarım var, onları çok düşündüm. 'Nasıl değiştiririm, neler yapabilir' diye…

Arda Kural'ın son hali görenleri şoke etti! Hastalığın tükettiği Arda Kural'ın gençliğinden eser yok

Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım.

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