Arda Kural'ın son hali görenleri şoke etti! Hastalığın tükettiği Arda Kural'ın gençliğinden eser yok
Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Daha sonra Kural'ın çok zor günler geçirdiği ortaya çıktı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşmasının ardından Arda Kural setlere 'Tutunamayanlar' dizisi ile geri dönmüştü. Arda Kural'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Bir dönemin aranan isimlerinden olan Arda Kural, yaşadığı kötü günlerden sonra setlere geri dönmüştü. Tutunamayanlar dizisiyle ekranlara dönen Arda Kural Kanal D'ye açıklamalarda bulundu.
İşte Arda Kural'ın açıklamalarından satır başları…
Oyunculuk çok kolay görünen bir şey gibi ama değil. Psikolojik olarak insanı çok etkileyen, yönlendiren taşıyan bir meslek. Ben ya 'çok iyi yalancıyım' demem gerekiyor oyuncu olmam için ya da 'çok gerçekçi biriyim' demem gerekiyor. İkisi arasında kalınca bocalamaya düştüm gerçek ve sahte arasında.
Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım.