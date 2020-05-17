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Çocuklar Duymasın'ın Duysu'suna bakın! Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli paylaştı

Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Tatari, hamile olduğunu eşi Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafla duyurmuş ve "Çocuğundan öptün beni" demişti. Bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşayan Edip Tepeli, eşi ile kendisinin çocukluk fotoğraflarını, "Kadere bak. İki ihtimalin var. Dünyaya ya Malatyalı bir kayısı tüccarı olarak ya full house bebesi olarak geleceksin" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncuların bebeklik hallerine beğeni yağdı.

17.05.2020 14:38 - Son Güncelleme: 17.05.2020 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





