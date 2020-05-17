RAMAZAN İMSAKİYE
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Çocuklar Duymasın'ın Duysu'suna bakın! Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli paylaştı

Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Tatari, hamile olduğunu eşi Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafla duyurmuş ve "Çocuğundan öptün beni" demişti. Bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşayan Edip Tepeli, eşi ile kendisinin çocukluk fotoğraflarını, "Kadere bak. İki ihtimalin var. Dünyaya ya Malatyalı bir kayısı tüccarı olarak ya full house bebesi olarak geleceksin" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncuların bebeklik hallerine beğeni yağdı.

17.05.2020 14:38 - Son Güncelleme: 17.05.2020 15:02
Çocuklar Duymasın'ın Duysu'suna bakın! Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli paylaştı

Bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşayan Edip Tepeli, eşi ile kendisinin çocukluk fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Tepeli paylaşımına, "Kadere bak. İki ihtimalin var. Dünyaya ya Malatyalı bir kayısı tüccarı olarak ya full house bebesi olarak geleceksin" notunu düştü.

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Çocuklar Duymasın'ın Duysu'suna bakın! Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli paylaştı

Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu.
Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan çiftten Ayşecan Tatari, bebek beklediklerini, eşi Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafla duyurmuş ve "Çocuğundan öptün beni" demişti.

Çocuklar Duymasın'ın Duysu'suna bakın! Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli paylaştı

İşte Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeki başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

Çocuklar Duymasın'ın Duysu'suna bakın! Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli paylaştı

Cenk Tosun

Çocuklar Duymasın'ın Duysu'suna bakın! Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli paylaştı
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