RAMAZAN İMSAKİYE
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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'e benzetilmek istemeyince... Ayşegül Melisa Doğan'dan estetik itirafı!

Ayşegül Melisa Doğan İşte Benim Stilim yarışması ile hayatımıza girdi... Moda programları ile fenomen haline gelen Ayşegül Melisa Doğan, geçtiğimiz günlerde hırsızlık suçlaması ile dava edilmişti. Estetikle bambaşka birisi haline dönüşen Ayşegül Melisa Doğan'ın Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan benzetmelerine verdiği yanıtla ortalık karışacak gibi görünüyor. İşte defalarca estetik operasyonu geçirdiğini itiraf eden Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali ve sözleri...

17.05.2020 13:32 - Son Güncelleme: 17.05.2020 13:52
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'e benzetilmek istemeyince... Ayşegül Melisa Doğan'dan estetik itirafı!

Geçirdiği estetik operasyonları ile ara sıra da olsa adından söz ettirmeyi başaran Ayşegül Melisa Doğan, geçtiğimiz günlerde hırsızlıktan yargıandı. Moda programları ile fenomen haline gelen Ayşegül Melisa Doğan, 22 Aralık günü güzellik koçu olan arkadaşı Özge Özel ile bir araya geldi. Beşiktaş'ta buluşan ikiliden Doğan, iddiaya göre Özel'in ehliyetini çantasından alarak eline geçirdi.

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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'e benzetilmek istemeyince... Ayşegül Melisa Doğan'dan estetik itirafı!

Bir müddet sonra Doğan, Beşiktaş'ta aracı ile birlikte trafik polisleri tarafından durduruldu. 1.81 promil alkollü çıkan ünlü fenomen; ehliyet ve ruhsatını polis memurlarına ibraz ederken, daha önceden temin etiği Özel'in ehliyetini polislere verdi.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'e benzetilmek istemeyince... Ayşegül Melisa Doğan'dan estetik itirafı!

Söz konusu olay sonrası kendisine para cezası gelen Özel, ehliyetinin çalındığını fark edip suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Özel'e ait olduğu belirlenen ehliyeti Doğan'ın kullandığı ortaya çıktı. Doğan, aracın şirket aracı olduğunu, ehliyeti çalmadığını, yanlışlıkla ruhsatın arasına girdiğini iddia etti.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'e benzetilmek istemeyince... Ayşegül Melisa Doğan'dan estetik itirafı!

Adeta bambaşka birine dönüşen Ayşegül Melis Doğan, geçirdiği estetik operasyonları, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında saydı.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'e benzetilmek istemeyince... Ayşegül Melisa Doğan'dan estetik itirafı!

27 yaşındaki Doğan'ın samimi itirafları şöyle: Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine....Keder çizgisi dolgusu, çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş lifting ve ipek kirpik yaptırıyorum.

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