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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'e benzetilmek istemeyince... Ayşegül Melisa Doğan'dan estetik itirafı!

Ayşegül Melisa Doğan İşte Benim Stilim yarışması ile hayatımıza girdi... Moda programları ile fenomen haline gelen Ayşegül Melisa Doğan, geçtiğimiz günlerde hırsızlık suçlaması ile dava edilmişti. Estetikle bambaşka birisi haline dönüşen Ayşegül Melisa Doğan'ın Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan benzetmelerine verdiği yanıtla ortalık karışacak gibi görünüyor. İşte defalarca estetik operasyonu geçirdiğini itiraf eden Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali ve sözleri...

17.05.2020 13:32 - Son Güncelleme: 17.05.2020 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





