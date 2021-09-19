Ece Erken boşandı mı? Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti bomba gelişmeler ardı ardına geldi
Ece Erken boşandı mı? Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti bomba gelişmeler ardı ardına geldi. Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun arasında neler oluyor? Yasak aşkla başlayan ve bir dargın bir barışık ilişkilerini yürütmeye çalışan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 aylık evliliğinde kriz çıktı. Ece oğlu Eymen'i de aldı tatile çıktı üstüne bir de bakın ne yaptı...
19.09.2021 16:24
- Son Güncelleme: 19.09.2021 16:28
ECE ERKEN BOŞANDI MI?
Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti bomba gelişmeler ardı ardına geldi.
Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.
3 AYLIK EVLİLİKTE KRİZ!
Ece Erken'in 3 aylık evliliğinde kriz çıktı. Erken, sosyal medyadan 3 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu sildi, soyadını kaldırdı.