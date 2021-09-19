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Ece Erken boşandı mı? Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti bomba gelişmeler ardı ardına geldi

Ece Erken boşandı mı? Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti bomba gelişmeler ardı ardına geldi. Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun arasında neler oluyor? Yasak aşkla başlayan ve bir dargın bir barışık ilişkilerini yürütmeye çalışan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 aylık evliliğinde kriz çıktı. Ece oğlu Eymen'i de aldı tatile çıktı üstüne bir de bakın ne yaptı...

19.09.2021 16:24 - Son Güncelleme: 19.09.2021 16:28
Ece Erken boşandı mı? Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti bomba gelişmeler ardı ardına geldi

ECE ERKEN BOŞANDI MI?

Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti bomba gelişmeler ardı ardına geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Erken boşandı mı? Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti bomba gelişmeler ardı ardına geldi

Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.

Ece Erken boşandı mı? Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti bomba gelişmeler ardı ardına geldi

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz Haziran ayında evlendi. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Erken nikahtan fotoğraf paylaştı.

Ece Erken boşandı mı? Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti bomba gelişmeler ardı ardına geldi

Erken paylaştığı fotoğrafın altına, 'Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.' notu düştü.

Ece Erken boşandı mı? Yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3 ay önce evlenmişti bomba gelişmeler ardı ardına geldi

3 AYLIK EVLİLİKTE KRİZ!

Ece Erken'in 3 aylık evliliğinde kriz çıktı. Erken, sosyal medyadan 3 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu sildi, soyadını kaldırdı.

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