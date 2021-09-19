Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç’tan tekne pozları! Sosyal medya onları konuştu: ’Neler yapıyorsunuz siz böyle’

2021'in sürpriz aşıkları Demet ile Oğuzhan çifti tatile doymadı. Tekneden fotoğraflar paylaşan Demet ile Oğuzhan'ı gören takipçileri sosyal medyada, ' 'Neler yapıyorsunuz siz böyle' , 'Yan yana da gotoğraf istiyoruz' şeklinde yorumlarda bulundu.