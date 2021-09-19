Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç'tan tekne pozları! Sosyal medya onları konuştu: 'Neler yapıyorsunuz siz böyle'
Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç'tan tekne pozları geldi, sosyal medya ünlü çifti konuştu. Oğuzhan Koç'la doludizgin aşk yaşayan Demet son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında. 2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış çoktan bitti. Tatil fotoğtafları ile sık sık magazin gündeminde yerini alan ikiliden yeni pozlar geldi. Teknede çekildikleri fotoğrafları paylaşan Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç'a takipçilerinden yorum yağdı. Karizmatik duruşu ile Oğuzhan, doğal güzelliği ile Demet bir kez daha adından söz ettirirken sosyal medyada, 'Neler yapıyorsunuz siz öyle' , 'Yan yana fotoğraf istiyoruz' şeklinde yorumlar yapıldı.
19.09.2021 17:07
- Son Güncelleme: 19.09.2021 17:21
BİTMEYEN TATİL!
Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç'tan tekne pozları geldi, sosyal medya onları konuştu...
Özel hayatıyla son dönemin çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alan Demet Özdemir, Instagram'dan paylaştığı birbirinden cüretkar pozlarla sık sık gündeme geliyor.
İşte Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç'un tekneden paylaştığı yeni pozlar ve sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri ile fotoğrafları...