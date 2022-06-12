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Haberler Magazin Müge Anlı'nın doktoru Şevki Sözen'in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! Boğaz manzaralı pozu görenler yorum yağmuruna tuttu: "Harikasınız"

Müge Anlı'nın doktoru Şevki Sözen'in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! Boğaz manzaralı pozu görenler yorum yağmuruna tuttu: "Harikasınız"

Müge Anlı'nın doktoru Şevki Sözen'in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! Boğaz manzaralı pozu görenler çifti yorum yağmuruna tuttu. 14 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Bir oğlu olan ikili kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

12.06.2022 17:27 - Son Güncelleme: 12.06.2022 17:34
Müge Anlı’nın doktoru Şevki Sözen’in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! Boğaz manzaralı pozu görenler yorum yağmuruna tuttu: Harikasınız

"HARİKASINIZ"

Müge Anlı'nın doktoru Şevki Sözen'in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! İkilinin Boğaz manzaralı pozu görenler yorum yağmuruna tuttu.

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Müge Anlı’nın doktoru Şevki Sözen’in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! Boğaz manzaralı pozu görenler yorum yağmuruna tuttu: Harikasınız

Atv ekranlarında 14 yıldır Müge Anlı ile omuz omuza mücadele veren Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen'in aileleri merak ediliyor.

Müge Anlı’nın doktoru Şevki Sözen’in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! Boğaz manzaralı pozu görenler yorum yağmuruna tuttu: Harikasınız

11 Mart'ta dünyaya gelen oğlu Ayberk'in doğum gününe özel paylaşımda bulunan Şevki Hoca'ya Reyhan Karaca'dan gelen yorum dikkat çekmişti.

Müge Anlı’nın doktoru Şevki Sözen’in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! Boğaz manzaralı pozu görenler yorum yağmuruna tuttu: Harikasınız

Şevki Sözen, Instagram'dan geçtiğimiz Mart ayında paylaştığı bu karenin ardından eşi ile ilgili yazdığı cümlelerle ilk başta sevenlerini korkutmuştu.

Müge Anlı’nın doktoru Şevki Sözen’in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! Boğaz manzaralı pozu görenler yorum yağmuruna tuttu: Harikasınız

Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve geçirdiği ciddi ameliyattan 24 saat sonra bu fotoğrafın çekildiğini ifade eden Mehmet Şevki Sözen'e Instagram'da geçmiş olsun mesajları yağmıştı.

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