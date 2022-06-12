Müge Anlı'nın doktoru Şevki Sözen'in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! Boğaz manzaralı pozu görenler yorum yağmuruna tuttu: "Harikasınız"
Müge Anlı'nın doktoru Şevki Sözen'in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! Boğaz manzaralı pozu görenler çifti yorum yağmuruna tuttu. 14 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Bir oğlu olan ikili kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
12.06.2022 17:27 - Son Güncelleme: 12.06.2022 17:34
"HARİKASINIZ"
Müge Anlı'nın doktoru Şevki Sözen'in eşi güzelliğiyle ortalığı salladı! İkilinin Boğaz manzaralı pozu görenler yorum yağmuruna tuttu.
Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve geçirdiği ciddi ameliyattan 24 saat sonra bu fotoğrafın çekildiğini ifade eden Mehmet Şevki Sözen'e Instagram'da geçmiş olsun mesajları yağmıştı.