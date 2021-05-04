RAMAZAN İMSAKİYE
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Ebru Yaşar’dan flaş açıklama! “Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı” diyen şarkıcıdan itiraflar peş peşe geldi estetiksiz hali…

Ebru Yaşar'dan flaş açıklama! "Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı" diyen şarkıcıdan itiraflar peş peşe geldi. Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a katılan Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali tekrar gündem olmuştu. Yıllar içindeki değişimiyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı, konu hakkında ilk kez konuştu. Bir derginin yeni sayısı için röportaj veren Yaşar'dan itiraflar peş peşe geldi. İşte detaylar…

04.05.2021 19:21 - Son Güncelleme: 04.05.2021 19:46
Ebru Yaşar’dan flaş açıklama! “Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı” diyen şarkıcıdan itiraflar peş peşe geldi estetiksiz hali…

Ebru Yaşar, geçtiğimiz günlerde yıllar sonra barıştığı İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a ikinci kez konuk olmuştu. Katıldığı ilk programda nostaljik görüntülerine yer verilen Yaşar'ın estetiksiz hali magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Ebru Yaşar’dan flaş açıklama! “Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı” diyen şarkıcıdan itiraflar peş peşe geldi estetiksiz hali…

Yaşar, programa ikinci kez katılınca ise yine aynı konuyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı da yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hakkında açıklamada bulundu.

Ebru Yaşar’dan flaş açıklama! “Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı” diyen şarkıcıdan itiraflar peş peşe geldi estetiksiz hali…

Bir derginin yeni sayısı için röportaj veren şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor.

Ebru Yaşar’dan flaş açıklama! “Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı” diyen şarkıcıdan itiraflar peş peşe geldi estetiksiz hali…

Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Kim ne derse desin eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum"

Ebru Yaşar’dan flaş açıklama! “Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı” diyen şarkıcıdan itiraflar peş peşe geldi estetiksiz hali…

BARIŞMA SÜRECİ
İbrahim Tatlıses ile 15 yıl süre küslüğü hakkında da konuşmayı ihmal etmeyen Ebru Yaşar, şöyle konuştu: "İbrahim Bey ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. Ancak en önemlisi uzun yıllar ticaret yaptık. Bu ticaret tek taraflıydı. Çoğu zaman İbrahim Bey kazanıyordu. Bu yüzden büyük kırgınlıklar oldu"