Ebru Yaşar’dan flaş açıklama! “Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı” diyen şarkıcıdan itiraflar peş peşe geldi estetiksiz hali…

BARIŞMA SÜRECİ

İbrahim Tatlıses ile 15 yıl süre küslüğü hakkında da konuşmayı ihmal etmeyen Ebru Yaşar, şöyle konuştu: "İbrahim Bey ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. Ancak en önemlisi uzun yıllar ticaret yaptık. Bu ticaret tek taraflıydı. Çoğu zaman İbrahim Bey kazanıyordu. Bu yüzden büyük kırgınlıklar oldu"