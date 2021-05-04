Ebru Yaşar’dan flaş açıklama! “Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı” diyen şarkıcıdan itiraflar peş peşe geldi estetiksiz hali…
Ebru Yaşar'dan flaş açıklama! "Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı" diyen şarkıcıdan itiraflar peş peşe geldi. Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a katılan Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali tekrar gündem olmuştu. Yıllar içindeki değişimiyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı, konu hakkında ilk kez konuştu. Bir derginin yeni sayısı için röportaj veren Yaşar'dan itiraflar peş peşe geldi. İşte detaylar…
04.05.2021 19:21
- Son Güncelleme: 04.05.2021 19:46
BARIŞMA SÜRECİ
İbrahim Tatlıses ile 15 yıl süre küslüğü hakkında da konuşmayı ihmal etmeyen Ebru Yaşar, şöyle konuştu: "İbrahim Bey ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. Ancak en önemlisi uzun yıllar ticaret yaptık. Bu ticaret tek taraflıydı. Çoğu zaman İbrahim Bey kazanıyordu. Bu yüzden büyük kırgınlıklar oldu"