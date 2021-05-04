Aynı projedeler! Kusursuz’da buluşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’ın arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Yıllar sonra aynı projedeler! Kusursuz'da buluşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın arasındaki o gerçek ise şaşkınlık yarattı! 2019'd ekrana gelen Her Yerde Sen adlı dizide başrolü paylaşan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, yıllar sonra aynı projede buluştu. Kerem Deren'in yazdığı Kusursuz adlı dizide Büşra Develi ile başrolü paylaşacak olan ikili, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü oyuncuların özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. İkilinin hakkındaki bir gerçek ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

04.05.2021 18:15 - Son Güncelleme: 04.05.2021 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





