Aynı projedeler! Kusursuz’da buluşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’ın arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…
Yıllar sonra aynı projedeler! Kusursuz'da buluşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın arasındaki o gerçek ise şaşkınlık yarattı! 2019'd ekrana gelen Her Yerde Sen adlı dizide başrolü paylaşan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, yıllar sonra aynı projede buluştu. Kerem Deren'in yazdığı Kusursuz adlı dizide Büşra Develi ile başrolü paylaşacak olan ikili, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü oyuncuların özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. İkilinin hakkındaki bir gerçek ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…
04.05.2021 18:15
- Son Güncelleme: 04.05.2021 18:15
Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, 2019 yılında Her Yerde Sen adlı dizide başrolü paylaşmıştı. Dizide iki aşığı canlandıran ikilinin adı bir süre sonra beraber anılmaya başlanmıştı.
Set dışında da sık sık birlikte görüntülenen Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın gerçek hayatta da sevgili oldukları iddia edilmişti.
İddialar hakkında konuşan Aybüke Pusat, "Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı. Tatile gittik" demişti.
Ancak Furkan Andıç'ın eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz, bu iddiaların ardından arkadaşı Aybüke Pusat'ı takip etmeyi bırakmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ise sular durulmuştu ve Andıç ile Pusat arasındaki aşk iddiaları sona ermişti.
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, yeni projeleriyle yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Ünlü oyuncuların özel hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. İkilinin özellikle aralarındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte başta Aybüke Pusat ile Furkan Andıç olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…