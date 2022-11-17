Aleyna Tilki ben soyunmuyorum yorumlar normal değil dedi ortalık karıştı 'fotoğraflarda abartı hiçbir şey yok' İç çamaşırlı pozları...
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, skandal paylaşımları günlerdir magazin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırının konuşulmasından şikayetçi olup "İç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi" diyen Aleyna Tilki sonrasında bu minvaldeki paylaşımlarına devam etmişti. Bu paylaşımların ardından Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Genç şarkıcı, sosyal medyadan paylaştığı ve birçok eleştiri aldığı pozlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda bir Amerikan müzik dergisine röportaj vermiş, ardından üç milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından odasında iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozunu yayınlamıştı.
"SİZİN İLGİ ALANINIZ BENİM İÇ ÇAMAŞIRIM"
Ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı karelere gelen tepkilere ise "Son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard'a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır.
"HERKES O FOTOĞRAFI KONUŞTU"
Sosyal medyada yazdıklarına açıklık getiren şarkıcı, "Sosyal medyada sosyal deneyler yapıyorum. İki gün önce Billboard'a röportaj veren ilk Türk kadın hatta insan ben oldum. Bu benim için çok heyecanlıydı. Bana kadın idollerimi sorduklarında Selda Bağcan'dan bahsetme şansım oldu. Hayallerinin peşinden giden kadınlarla röportaj yapmak istemişler ve beni seçtiler. Benim için çok onur verici bir şeydi. Ertesi gün de fotoğraf paylaştım. Herkes o fotoğrafı konuştu ama kimse Billboard'a verdiğim röportajı, anlattığım şeyleri konuşmadı. Öyle olunca ben de gerçekleri söylemek zorunda kaldım" şeklinde konuşmuştu.
"PSİKOLOG GİBİYİM"
Aleyna Tilki, "Algıları benim iç çamaşırım olmasaydı dergi röportajı hakkında da yorum yaparlardı. Toplumsal bir deney olarak varlığım yani. Herkes görsün toplumun ne olduğunu. Toplum benimle alakalı olduğu sürece ben de toplumla alakalı konuşmaya devam edeceğim. Toplum hakkında analizlerimi de paylaşmaya devam edeceğim. Doğuştan benim yeteneğim insanların çocuk yanlarıyla kontak kurmam olduğu için psikolog gibiyim. Psikolog değilim ama böyle bir yeteneğim var" ifadelerini kullanmıştı.