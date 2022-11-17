Aleyna Tilki ben soyunmuyorum yorumlar normal değil dedi ortalık karıştı ’fotoğraflarda abartı hiçbir şey yok’ İç çamaşırlı pozları...

"HERKES O FOTOĞRAFI KONUŞTU"

Sosyal medyada yazdıklarına açıklık getiren şarkıcı, "Sosyal medyada sosyal deneyler yapıyorum. İki gün önce Billboard'a röportaj veren ilk Türk kadın hatta insan ben oldum. Bu benim için çok heyecanlıydı. Bana kadın idollerimi sorduklarında Selda Bağcan'dan bahsetme şansım oldu. Hayallerinin peşinden giden kadınlarla röportaj yapmak istemişler ve beni seçtiler. Benim için çok onur verici bir şeydi. Ertesi gün de fotoğraf paylaştım. Herkes o fotoğrafı konuştu ama kimse Billboard'a verdiğim röportajı, anlattığım şeyleri konuşmadı. Öyle olunca ben de gerçekleri söylemek zorunda kaldım" şeklinde konuşmuştu.