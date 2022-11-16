Kuruluş Osman’ın Aktemur’u Taha Baran Özbek bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı! Gündüz Bey'in oğlu Aktimur...
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Gündüz Bey'in oğlu Aktimur Bey karakterini canlandıran Taha Baran Özbek, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Taha Baran Özbek'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Taha Baran Özbek aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kuruluş Osman'ın Aktemur'u Taha Baran Özbek'in memleketi...
16.11.2022 23:25 - Son Güncelleme: 16.11.2022 23:25
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Aktemur karakteriyle büyük beğeni toplayan Taha Baran Özbek, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.
Üniversitede tiyatro eğitimi alan ve dizi dünyasına 2018 yılında adım atan Taha Baran Özbek'in özellikle memleketi merak edildi.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Taha Baran Özbek aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.