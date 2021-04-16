Ebru Şallı yürek yaktı! Oğlu Pars Tan'ın ölüm yıl dönümünde paylaştı: ‘Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum’
Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşımlar! Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan'ı 2020 Nisan ayında toprağa veren acılı anne Ebru Şallı, takipçilerini duygulandırdı. Ebru Şallı'nın oğlu Pars, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi. Oğluna duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Şallı ise Pars'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Oğlunu sosyal medyada yayınladığı video ve fotoğraflarla anan Şallı, "Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum" ifadelerini kullandı. İşte acılı anne Ebru Şallı'nın yürek yakan paylaşımları…
16.04.2021 10:39
- Son Güncelleme: 16.04.2021 10:39
Ebru Şallı, Instagram hesabında oğlu Pars Tan'ın fotoğraflarını ve videolarını yayınladı. Pars'ın bebeklik fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Ebru Şallı, oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu paylaştı.
Videoda "Benim güzel anneciğim, ben sen kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" diyen Pars'ın o halleri yürek parçaladı.
Şallı, Pars'ın uyurken çekilen bir fotoğrafını ise "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notuyla paylaştı.
SADECE AİLE ÜYELERİ KATILDI
9 yaşındaki Pars Tan'ın cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Koronavirüs nedeniyle sadece aile üyelerinin katıldığı cenaze töreninde Ebru Şallı, ayakta durmakta zorlandı.
Ebru Şallı'nın minik Pars'ın mezar taşına yazdırdığı "Ponçik sen hep benimlesin" yazısı ise görenleri kahretti.