RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola gaza geldi her şeyi baştan aşağı değiştirdi! Sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Ezgi...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ezgi Mola... Masumlar Apartmanı adlı dizide temizlik hastası Safiye karakterini canlandıran 37 yaşındaki Ezgi Mola şimdilerde sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evlilik hazırlığı yapıyor. Gerek oyunculuğu gerek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Ezgi Mola yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ezgi Mola hayatındaki pek çok alışkanlığını değiştirdiğini açıkladı. İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı..

16.04.2021 10:29 - Son Güncelleme: 16.04.2021 10:29
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola gaza geldi her şeyi baştan aşağı değiştirdi! Sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Ezgi...

'Safiye' karakterine hayat verdiği 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki performansıyla takdir toplayan Ezgi Mola, beslenme şeklini değiştirdiğini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola gaza geldi her şeyi baştan aşağı değiştirdi! Sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Ezgi...

Yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlilik yolunda ilerleyen oyuncu Ezgi Mola, beslenme şeklini değiştirmeye karar verdi.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola gaza geldi her şeyi baştan aşağı değiştirdi! Sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Ezgi...

Instagram hesabından artık vegan olduğunu duyuran Ezgi Mola, henüz altıncı gün olmasına rağmen hayatındaki değişimlerden söz etmeyi ihmal etmedi.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola gaza geldi her şeyi baştan aşağı değiştirdi! Sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Ezgi...

"7-8 GİBİ UYANIYORUM"
"Ne güzel uyandım be! Bir sağlık merkezine gittim tam bir hafta önce. Tüm iç organlarım tarandı, bir nevi check-up yapıldı. O günden itibaren haftada iki kez merkeze gidip glutatyon, ozon alıyorum. Lenf masajı yaptırıyorum..."

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola gaza geldi her şeyi baştan aşağı değiştirdi! Sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Ezgi...

"Daha bir sürü şey var ama benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey daha yapıyorum. Vegan besleniyorum. Bugün 6'ncı günüm, 7'de uyandım. Bu bir mucizedir. 3-4 gündür 7-8 gibi uyanıyorum."