Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola gaza geldi her şeyi baştan aşağı değiştirdi! Sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Ezgi...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ezgi Mola... Masumlar Apartmanı adlı dizide temizlik hastası Safiye karakterini canlandıran 37 yaşındaki Ezgi Mola şimdilerde sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evlilik hazırlığı yapıyor. Gerek oyunculuğu gerek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Ezgi Mola yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ezgi Mola hayatındaki pek çok alışkanlığını değiştirdiğini açıkladı. İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı..
16.04.2021 10:29
- Son Güncelleme: 16.04.2021 10:29