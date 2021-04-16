RAMAZAN İMSAKİYE
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Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in dillere destan aşkı bitti! Her fırsatta aşklarını dile getiriyorlardı ama...

Dünya bu ayrılığı konuşuyor... Geçtiğimiz aylarda Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in yollarını ayırdığı magazin basının gündemine bomba gibi düşmüştü. 2017 yılından bu yana birlikte olan çift hakkında geçtiğimiz günlerde aldatma iddiaları ayyuka çıkmış ancak bir açıklama gelmemişti. Aldatma haberlerinin ardından çiftinin yollarını ayırdığı haberleri patlak vermişken çift birlikte çıktıkları tatilden fotoğraflarla 'birlikteyiz' mesajını tüm dünyaya vermişti. Ancak olmadı. Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez ayrıldı.

16.04.2021 11:22 - Son Güncelleme: 16.04.2021 11:22
Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in dillere destan aşkı bitti! Her fırsatta aşklarını dile getiriyorlardı ama...

Gösteri dünyasında 2021'in ilk flaş ayrılık haberi, son dönemde bu yöndeki iddialarla magazin gündemindcen düşmeyen Jennifer Lopez-Alex Rodriguez çiftinden geldi.

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Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in dillere destan aşkı bitti! Her fırsatta aşklarını dile getiriyorlardı ama...

Bir süre önce haklarında çıkan ayrılık söylentilerini yalanlayan ABD'li yıldız Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez'in birlikteliği resmen bitti.

Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in dillere destan aşkı bitti! Her fırsatta aşklarını dile getiriyorlardı ama...

2017 yılından bu yana birlikte olan ve iki yıl önce nişanlanan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu.

Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in dillere destan aşkı bitti! Her fırsatta aşklarını dile getiriyorlardı ama...

"ARKADAŞ OLARAK DAHA İYİYİZ"
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, yayınladıkları açıklamada, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuzun farkına vardık ve öyle kalmaya karar verdik. Birlikte çalışmaya ve birbirimizi işle ilgili projelerle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in dillere destan aşkı bitti! Her fırsatta aşklarını dile getiriyorlardı ama...

Evlilik kararı alan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünlerini erteleyen çift üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Hatta yılın ilk ayında ayrıldıkları iddiaları kulislerde dolaşmaya başlamıştı.