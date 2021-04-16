Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in dillere destan aşkı bitti! Her fırsatta aşklarını dile getiriyorlardı ama...

Dünya bu ayrılığı konuşuyor... Geçtiğimiz aylarda Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in yollarını ayırdığı magazin basının gündemine bomba gibi düşmüştü. 2017 yılından bu yana birlikte olan çift hakkında geçtiğimiz günlerde aldatma iddiaları ayyuka çıkmış ancak bir açıklama gelmemişti. Aldatma haberlerinin ardından çiftinin yollarını ayırdığı haberleri patlak vermişken çift birlikte çıktıkları tatilden fotoğraflarla 'birlikteyiz' mesajını tüm dünyaya vermişti. Ancak olmadı. Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez ayrıldı.

16.04.2021 11:22 - Son Güncelleme: 16.04.2021 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





