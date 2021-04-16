RAMAZAN İMSAKİYE
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Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın ölüm yıldönümünde yürekleri dağladı! ‘Meleklerin de uyuduğuna...’

Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın ölüm yıldönümünde yürekleri dağladı! ‘Meleklerin de uyuduğuna...’
16.04.2021 12:00
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Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım! Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan'ı 2020 Nisan ayında toprağa veren acılı anne Ebru Şallı, takipçilerini duygulandırdı. Ebru Şallı'nın oğlu Pars, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi. Oğluna duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Şallı ise Pars'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Oğlunu sosyal medyada yayınladığı video ve fotoğraflarla anan Şallı, "Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum" ifadelerini kullandı. İşte acılı anne Ebru Şallı'nın yürek yakan paylaşımları…


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