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Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımının ardından şimdi de Cem Yılmaz yorumuyla şoke etti! Aynur Aydın kimdir, nereli?

Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtmıştı. Kadıköy'de market alışverişi çıkışı görüntülenen şarkıcı Aynur Aydın, corona virüs tedbirleri kapsamında karantina günlerinin çok üretken geçtiğini belirtti. Muhabirlerin, "Karantina günlerini kiminle geçirmek isterdiniz?" sorusuna verdiği Cem Yılmaz yanıtıyla dikkat çeken Aynur Aydın kimdir, nereli?

23.04.2020 10:59 - Son Güncelleme: 23.04.2020 11:21
Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımının ardından şimdi de Cem Yılmaz yorumuyla şoke etti! Aynur Aydın kimdir, nereli?

Kadıköy'de market alışverişi çıkışı görüntülenen şarkıcı Aynur Aydın, "Karantina günlerini kiminle geçirmek isterdiniz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Aydın, corona virüs tedbirleri kapsamında karantina günlerinin çok üretken geçtiğini söyledi.

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Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımının ardından şimdi de Cem Yılmaz yorumuyla şoke etti! Aynur Aydın kimdir, nereli?

Sosyal medyada yazdığı iç çamaşırı paylaşımıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Bence komikti, tepkiler beni ilgilendirmiyor" dedi.

Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımının ardından şimdi de Cem Yılmaz yorumuyla şoke etti! Aynur Aydın kimdir, nereli?

Meslektaşı Demet Akalın'ın "Yeter artık sütyen olayı" tepkisi hakkında ise Aydın, "Sonrasında yazıştık biz onunla sorun yok" şeklinde konuştu.

Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımının ardından şimdi de Cem Yılmaz yorumuyla şoke etti! Aynur Aydın kimdir, nereli?

Muhabirlerin, "Karantina günlerini kiminle geçirmek isterdiniz?" sorusuna popçu, "Karantina zamanlarını Cem Yılmaz ile geçirmek istediğini söyledi.

Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımının ardından şimdi de Cem Yılmaz yorumuyla şoke etti! Aynur Aydın kimdir, nereli?

"SERENAY KUSURA BAKMASIN"
Aynur Aydın, "Serenay kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var" dedi.

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