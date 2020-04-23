Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımının ardından şimdi de Cem Yılmaz yorumuyla şoke etti! Aynur Aydın kimdir, nereli?
Aynur Aydın iç çamaşırı paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtmıştı. Kadıköy'de market alışverişi çıkışı görüntülenen şarkıcı Aynur Aydın, corona virüs tedbirleri kapsamında karantina günlerinin çok üretken geçtiğini belirtti. Muhabirlerin, "Karantina günlerini kiminle geçirmek isterdiniz?" sorusuna verdiği Cem Yılmaz yanıtıyla dikkat çeken Aynur Aydın kimdir, nereli?
23.04.2020 10:59
- Son Güncelleme: 23.04.2020 11:21
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