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Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi! 'Artık kaçacak bir şey kalmadı'

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ancak ikili aşklarını net bir dille kabul etmeye hiçbir zaman yanaşmamıştı. 2 aydır birlikte olan çiftin karantina günlerini birlikte geçirdiğinin ortaya çıkmasının ardından gözler Hadise ve Kaan'ın evine çevrildi. Son olarak kendi evine giden Hadise, taytıyla verdiği pozla dikkat çekmişti. İkili son açığını da Kaan Yıldırım'ın evinin önünde verdi. Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi!

23.04.2020 09:59 - Son Güncelleme: 23.04.2020 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





