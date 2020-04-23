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Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi! 'Artık kaçacak bir şey kalmadı'

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ancak ikili aşklarını net bir dille kabul etmeye hiçbir zaman yanaşmamıştı. 2 aydır birlikte olan çiftin karantina günlerini birlikte geçirdiğinin ortaya çıkmasının ardından gözler Hadise ve Kaan'ın evine çevrildi. Son olarak kendi evine giden Hadise, taytıyla verdiği pozla dikkat çekmişti. İkili son açığını da Kaan Yıldırım'ın evinin önünde verdi. Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi!

23.04.2020 09:59 - Son Güncelleme: 23.04.2020 10:41
Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi! 'Artık kaçacak bir şey kalmadı'

Yaklaşık iki aydır Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin gözlerden uzak ilişkisi, ilk kez bu kadar net kanıtlandı.

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Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi! 'Artık kaçacak bir şey kalmadı'

Ünlü popçu ile yakışıklı oyuncunun, koronavirüs salgını sürecinde de aynı evlerde olduğu konuşuluyordu.

Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi! 'Artık kaçacak bir şey kalmadı'

Önceki gün Hadise'nin içerisinde bulunduğu VIP minibüs, Kaan Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan özel site içindeki evine girerken objektiflere takıldı.

HADİSE'NİN TAYTIYLA VERDİĞİ POZ - TIKLA

Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi! 'Artık kaçacak bir şey kalmadı'

Böylece dedikoduların gerçek olduğu belgelendi.

Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi! 'Artık kaçacak bir şey kalmadı'

Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz'le kaldığı İstinye'deki evinden çıkıp aşkının yanına koştu.

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