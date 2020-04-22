Ebru Şallı ve hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında çarpıcı açıklamalar: Paylaşımlarının çoğu eskiydi...
Ebru Şallı ve oğlu Pars hakkında Onur Akay'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Şallı'nın o kayıtları daha önce çektiğini söyledi. "Paylaşımlarının çoğu eskiydi. Oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti." diyen Akay, Ebru Şallı'nın 9 yaşında vefat eden oğlu Pars Tan'ın mezarının 1 yıl sonra Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağını da ifade etti.
22.04.2020 13:12
- Son Güncelleme: 22.04.2020 13:31
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