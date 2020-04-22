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Ebru Şallı ve hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında çarpıcı açıklamalar: Paylaşımlarının çoğu eskiydi...

Ebru Şallı ve oğlu Pars hakkında Onur Akay'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Şallı'nın o kayıtları daha önce çektiğini söyledi. "Paylaşımlarının çoğu eskiydi. Oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti." diyen Akay, Ebru Şallı'nın 9 yaşında vefat eden oğlu Pars Tan'ın mezarının 1 yıl sonra Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağını da ifade etti.

22.04.2020 13:12 - Son Güncelleme: 22.04.2020 13:31
Ebru Şallı ve hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında çarpıcı açıklamalar: Paylaşımlarının çoğu eskiydi...

Ebru Şallı, oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşarken, sosyal medyada son ana kadar yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin odağı oldu. Sanat dünyasının felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, eleştiriler hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

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Ebru Şallı ve hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında çarpıcı açıklamalar: Paylaşımlarının çoğu eskiydi...

Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Şallı'nın o kayıtları daha önce çektiğini söyledi.

Ebru Şallı ve hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında çarpıcı açıklamalar: Paylaşımlarının çoğu eskiydi...

RAHATSIZLIĞI YENİDEN NÜKSETTİ

Akay, "Paylaşımlarının çoğu eskiydi. Oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars'ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı" dedi.

Ebru Şallı ve hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında çarpıcı açıklamalar: Paylaşımlarının çoğu eskiydi...

ÖNLEM SEBEBİYE AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLEMEDİ

Akay, ayrıca corona virüsü önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars'ın bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağını söyledi.

Ebru Şallı ve hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında çarpıcı açıklamalar: Paylaşımlarının çoğu eskiydi...

Geçen perşembe günü vefat eden minik Pars Tan, salgın nedeniyle Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

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