Ebru Şahin ve Cedi Osman düğüne servet döktü! 3 tane gelinlik Amerika'dan gelen gelin arabası derken...
Ebru Şahin ile Cedi Osman evlendi! NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, yaklaşık iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Cedi Osman'ın memleketi Makedonya'da, Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturan ünlü çift önceki akşam Çeşme'de düğün yaptı. Çok konuşulan düğün için bir servet döküldüğü ortaya çıktı.
09.07.2022 15:22 - Son Güncelleme: 09.07.2022 15:35
Güzel oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık 3 yıl önce birlikteliklerini sevenlerine duyurmuştu. Dolu dizgin aşk yaşayan ikili evlilik yolundaki ilk adımı atmıştı.
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolun yıldızı Cedi Osman geçtiğimiz gün Makedonya'da dünyaevine girdi.