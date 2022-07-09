Survivor bitince aşk mı Murat Ceylan Gizem Memiç'le görüntülendi ortalık karıştı! Gizem Memiç eşiyle fotoğraflarını da kaldırınca...
Daha önce 2 kere katıldığı Survivor'da bir süredir sunuculuk görevini başarılı bir şekilde yürüten Murat Ceylan, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk kupasını kaldırdığı All Star sonrası Cihangir'de ortaya çıktı. Lüks otomobilinde arkadaşı ile görüntülenen Ceylan, "Survivor 2022 bitti, sırada ne var?" sorusunu cevapladı. Ancak gelin görün ki Murat Ceylan'ın yanında Gizem Memiç olması kafaları karıştırdı. Sonrasında da dedikodular durmak bilmedi.
2013 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'Survivor Ünlüler-Gönüllüler' yarışması ile Türkiye çapında üne kavuşan Murat Ceylan, 2014'te Almeda Abazi ile TV8'de ekranlara gelen 'Para Bende' yarışmasını sundu. 2016'da Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait 'Yeni Nesil' adlı albümü yayımlandı. 2016'da 'Familya' dizisinde 'Ateş Beyoğlu' karakterine hayat verirken, 'Survivor 2018 All Star'da bir kez daha parkurlarda ter döktü.
PINAR TARTAN AŞKI ALTI AY SÜRDÜ!
Murat Ceylan ile kendisinden sekiz yaş küçük olan Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'ın hikayesi kısa sürmüştü. İş yoğunluğu nedeniyle Dominik'te olan Ceylan'ın, mesafeli ilişkiyi yürütemediği iddia edilmişti. Nisan 2021'de Dominik'ten İstanbul'a gelen Ceylan, sosyal medyada sevgilisini öptüğü anı takipçileriyle paylaşmıştı. Aynı kareyi kendi hesabından yayınlayan Tartan'ın paylaşımı büyük ilgi görmüştü.