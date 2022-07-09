Survivor bitince aşk mı Murat Ceylan Gizem Memiç’le görüntülendi ortalık karıştı! Gizem Memiç eşiyle fotoğraflarını da kaldırınca...

2013 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'Survivor Ünlüler-Gönüllüler' yarışması ile Türkiye çapında üne kavuşan Murat Ceylan, 2014'te Almeda Abazi ile TV8'de ekranlara gelen 'Para Bende' yarışmasını sundu. 2016'da Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait 'Yeni Nesil' adlı albümü yayımlandı. 2016'da 'Familya' dizisinde 'Ateş Beyoğlu' karakterine hayat verirken, 'Survivor 2018 All Star'da bir kez daha parkurlarda ter döktü.