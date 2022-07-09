İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit'ten aşk dolu poz! Saçlarına yorum yağan Burak bombayı patlattı
Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 800 yıllık tarihi geçmişe sahip hayalet köyde oğulları Karan ile kafa dinlemeye giden ünlü çift şu sıralar oldukça heyecanlı. İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen ile oyuncu eşi Burak Özçivit, yeni paylaşımları ile sosyal medyayı adeta salladı.
09.07.2022 17:05 - Son Güncelleme: 09.07.2022 17:05
'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017'de nikah masasına oturdu. 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Geçtiğimiz günlerde mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çiftten Fahriye Evcen'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı.