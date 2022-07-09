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Haberler Magazin İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit'ten aşk dolu poz! Saçlarına yorum yağan Burak bombayı patlattı

İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit'ten aşk dolu poz! Saçlarına yorum yağan Burak bombayı patlattı

Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 800 yıllık tarihi geçmişe sahip hayalet köyde oğulları Karan ile kafa dinlemeye giden ünlü çift şu sıralar oldukça heyecanlı. İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen ile oyuncu eşi Burak Özçivit, yeni paylaşımları ile sosyal medyayı adeta salladı.

09.07.2022 17:05 - Son Güncelleme: 09.07.2022 17:05
İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit’ten aşk dolu poz! Saçlarına yorum yağan Burak bombayı patlattı

'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017'de nikah masasına oturdu. 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit’ten aşk dolu poz! Saçlarına yorum yağan Burak bombayı patlattı

Geçtiğimiz günlerde mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çiftten Fahriye Evcen'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı.

İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit’ten aşk dolu poz! Saçlarına yorum yağan Burak bombayı patlattı

Bebek haberleri sonrasında Bodrum'da objektiflere yakalanan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit’ten aşk dolu poz! Saçlarına yorum yağan Burak bombayı patlattı

Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan.

İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit’ten aşk dolu poz! Saçlarına yorum yağan Burak bombayı patlattı

"UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

"Daha haberi yeni almışız" diyen oyuncu çift, "Kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullandı.

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