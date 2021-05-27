Ebru Şahin bikini şovuna devam ediyor basketbolcu sevgilisi Cedi Osman işini biliyor! Hercai'nin Reyyan'ı yine yaktı geçti

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle kariyerinin çıkışını yakalayan Ebru Şahin, dizisinin final yapmasının ardından sezonun yorgunluğunu atmak için basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la soluğu Maldivler'de aldı. Güzel oyuncu ve sevgilisi Maldivler tatilinden en özel anlarını, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak sosyal medya hesaından bikinili pozlarını paylaşan Ebru Şahin düzgün fiziği ile Instagram'ı salladı. Denizde eğlenceli anlar geçiren Ebru Şahin bikinisi ile sevgilisi Cedi Osman'a poz vermeyi de ihmal etmedi.

27.05.2021 11:17 - Son Güncelleme: 27.05.2021 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





