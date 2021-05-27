Ebru Şahin bikini şovuna devam ediyor basketbolcu sevgilisi Cedi Osman işini biliyor! Hercai'nin Reyyan'ı yine yaktı geçti
Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle kariyerinin çıkışını yakalayan Ebru Şahin, dizisinin final yapmasının ardından sezonun yorgunluğunu atmak için basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la soluğu Maldivler'de aldı. Güzel oyuncu ve sevgilisi Maldivler tatilinden en özel anlarını, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak sosyal medya hesaından bikinili pozlarını paylaşan Ebru Şahin düzgün fiziği ile Instagram'ı salladı. Denizde eğlenceli anlar geçiren Ebru Şahin bikinisi ile sevgilisi Cedi Osman'a poz vermeyi de ihmal etmedi.
27.05.2021 11:17
- Son Güncelleme: 27.05.2021 11:17
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, bir haftadır Maldivler'de. Nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, tatil karelerini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.
Oyuncu Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman Maldivler tatili sonrası soluğu Ege'de aldı. Hercai dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin, özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor.
Aşk orucunu geçtiğimiz yaz, tatilde tanıştığı ünlü basketbolcu Cedi Osman ile bozan Ebru Şahin, mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor.
Dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu hızlı açan Ebru Şahin ardı ardına paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Ebru Şahin düzgün fiziği ile Instagram'ı salladı.