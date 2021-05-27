Naz Elmas bomba fotoğraflarıyla çok konuşulmuştu... İşte "sizce photoshop'a ihtiyacım var mı?" diyen Naz Elmas'ın son hali...
Naz Elmas bomba fotoğraflarıyla çok konuşulmuştu... Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Naz Elmas, paylaştığı fotoğraflara yapılan "Photoshoplu" yorumlarına açıklık getirdi. İşte "Lütfen, bakın siz çekiyorsunuz fotoğrafımı, siz görüyorsunuz. Photoshop'a ihtiyacım var mı?" diyen Naz Elmas'ın son hali...
"SİZCE PHOTOSHOP'A İHTİYACIM VAR MI?"
Naz Elmas bomba fotoğraflarıyla çok konuşulmuştu... Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen Elmas, yakın bir arkadaşı ile birlikte mağazaları gezdi. İş görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini söyleyen Naz Elmas, "İki yeni projeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bir tanesi dijital, bir tanesi de devam eden bir televizyon dizisi projesi. Henüz netleşen bir durum yok ama önümüzdeki günlerde netleşmesi halinde bilgisini paylaşırım" dedi.
ONLAR PHOTOSHOP UĞRUNA HER ŞEYİ YAMULTANLAR
Eşi Erol Özmandıracı ile aralık ayında Göcek'te tatil yapan Naz Elmas, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Fotoğraflarına 'photoshop' uyguladığı iddia edilen Naz Elmas'a "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş" şeklinde yorumlar yapılmıştı...