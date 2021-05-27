Pınar Altuğ paylaştı görenler gözlerine inanamadı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti...
Pınar Altuğ paylaştı görenler gözlerine inanamadı! Eşi Yağmur Atacan'la arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık sosyal medyada eleştirilere maruz kalan oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde, "Ben evlendim, kime ne? Sen evlenme, beğenmiyorsan! Evlenirken kimseye sormadım, dolayısıyla yorumlar da beni ilgilendirmiyor. Biz birbirimizi sevdik, evlendik. Bir de çocuk dünyaya getirdik, mutluyuz." sözleriyle dikkat çekmişti. Son olarak 'bacak dekolteme güvenirim' ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum' açıklamalarıyla gündem olan Pınar Altuğ, mini etekli pozuyla bir kez daha adından söz ettirdi. 46 yaşındaki 1 çocuk annesi oyuncunun fit halini görenler hayran kaldı.
Pınar Altuğ paylaştı görenler gözlerine inanamadı! Yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Pınar Altuğ Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'la mutlu evliliğinin sırrını açıklayan ve 'bacak dekolteme güvenirim' sözüyle dikkat çeken Pınar Altuğ, mini şortylu pozuyla dikkat çekti.
"Eşini kıskandığın için ona kilo aldırdığın söylendi, doğru mu bu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ömrümde kocamla ilgili 'Başkasına gider mi' gibi kıskançlıklarım olmadı. Bu laf çürüyor. Bana göre kilolu olmak, sağlık açısından endişe verici. Yoksa nasıl göründüğün senin tercihindir. Yağmur'un kilo alması, kendi seçimiydi. Beni haftada 7 gün antrenman yaparken görünce, spor hayatına geri döndü. Dolayısıyla kilo verdi. Eve de bir spor salonu kurdum."
"KİMSEYE SORMADIM"
Ünlü oyuncu, eşiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle kendilerini eleştirenlere de tepki gösterdi: "Ben evlendim, kime ne? Sen evlenme, beğenmiyorsan! Evlenirken kimseye sormadım, dolayısıyla yorumlar da beni ilgilendirmiyor. Biz birbirimizi sevdik, evlendik. Bir de çocuk dünyaya getirdik, mutluyuz."