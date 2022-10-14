Pınar Altuğ'un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada gören bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: "O 'nohut'u yiyebilir miyim?"
Pınar Altuğ'un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada o kareyi gören dönüp bir daha baktı, ünlü oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ve bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ, bu kez evin yeni üyesi 'Nohut'la poz verdi. Bornozuyla yatağa uzanan Pınar Altuğ'un kucağındaki minik aile üyesini görenler, "O 'nohut'u yiyebilir miyim?" , "Ne kadar şanslı" , "Tam bir yaka iğnesi" yorumları yaptı.
14.10.2022 14:27 - Son Güncelleme: 14.10.2022 14:27
"O 'NOHUT'U YİYEBİLİR MİYİM?"
Pınar Altuğ'un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada gören bir daha baktı ünlü oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.