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Haberler Magazin Pınar Altuğ'un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada gören bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: "O 'nohut'u yiyebilir miyim?"

Pınar Altuğ'un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada gören bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: "O 'nohut'u yiyebilir miyim?"

Pınar Altuğ'un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada o kareyi gören dönüp bir daha baktı, ünlü oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ve bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ, bu kez evin yeni üyesi 'Nohut'la poz verdi. Bornozuyla yatağa uzanan Pınar Altuğ'un kucağındaki minik aile üyesini görenler, "O 'nohut'u yiyebilir miyim?" , "Ne kadar şanslı" , "Tam bir yaka iğnesi" yorumları yaptı.

14.10.2022 14:27 - Son Güncelleme: 14.10.2022 14:27
Pınar Altuğ’un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada gören bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: O ’nohut’u yiyebilir miyim?

"O 'NOHUT'U YİYEBİLİR MİYİM?"

Pınar Altuğ'un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada gören bir daha baktı ünlü oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ’un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada gören bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: O ’nohut’u yiyebilir miyim?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.

Pınar Altuğ’un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada gören bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: O ’nohut’u yiyebilir miyim?

HAYVAN SEVGİSİYLE TAKDİR TOPLUYOR

Hayvan sevgisiyle de tanınan Altuğ geçtiğimiz aylarda köpek sevdiği anları paylaşınca takipçilerinden yorum yağmıştı.

Pınar Altuğ’un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada gören bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: O ’nohut’u yiyebilir miyim?

Bazı takipçileri köpeği öpmesini ve yüzüne yakın olmasını garipsemişti.

Pınar Altuğ’un bornozlu yatak pozu bomba! Sosyal medyada gören bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: O ’nohut’u yiyebilir miyim?

Bir takipçisi ise "Ben de hayvan severim ama köpeğe yüzümü yalatmaya karşıyım" demişti.

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