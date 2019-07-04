Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı! İşte makyajsız Ebru

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Instagram hesabından 'Kısa bir tatil arası' notuyla makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ebru Gündeş'in makyajsız hali sosyal medyayı salladı.