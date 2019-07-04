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Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı! İşte makyajsız Ebru

Ekranlardan gördüğümüz yıldızları sokakta makyajsız halleriyle görsek tanımayız bile... Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş makyajsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri.

04.07.2019 11:23 - Son Güncelleme: 04.07.2019 11:32
Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı! İşte makyajsız Ebru

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Instagram hesabından 'Kısa bir tatil arası' notuyla makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ebru Gündeş'in makyajsız hali sosyal medyayı salladı.

Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı! İşte makyajsız Ebru

HADİSE

Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı! İşte makyajsız Ebru
Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı! İşte makyajsız Ebru
Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı! İşte makyajsız Ebru

EMINA JAHOVIC

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