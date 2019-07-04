Vahşi Güzel dizisinin oyuncusu Natalia Oreiro son hali ile herkesi şaşırttı!
90'lı yıllara damgasını vuran vahşi güzel dizisi Natalia Oreiro ile hafızalara kazınmıştı. Natalia Oreiro'nun değişimi ise görenleri şaşkına uğratıyor. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğini kaybetmeyen dizinin başrol oyuncuları Natalia Oreiro dizi sayesinde tüm dünyada tanınmıştı. İşte Vahşi Güzel dizisi oyuncusu Natalia Oreiro ve diğer ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri… Natalia Marisa Oreiro Iglesias, 19 Mayıs 1977 tarihinde, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da dünyaya gelmiştir.
04.07.2019 10:36
- Son Güncelleme: 04.07.2019 10:37
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