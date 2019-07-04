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Vahşi Güzel dizisinin oyuncusu Natalia Oreiro son hali ile herkesi şaşırttı!

90'lı yıllara damgasını vuran vahşi güzel dizisi Natalia Oreiro ile hafızalara kazınmıştı. Natalia Oreiro'nun değişimi ise görenleri şaşkına uğratıyor. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğini kaybetmeyen dizinin başrol oyuncuları Natalia Oreiro dizi sayesinde tüm dünyada tanınmıştı. İşte Vahşi Güzel dizisi oyuncusu Natalia Oreiro ve diğer ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri… Natalia Marisa Oreiro Iglesias, 19 Mayıs 1977 tarihinde, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da dünyaya gelmiştir.

04.07.2019 10:36 - Son Güncelleme: 04.07.2019 10:37
Vahşi Güzel dizisinin oyuncusu Natalia Oreiro son hali ile herkesi şaşırttı!

Uruguaylı olmasına karşın, profesyonel kariyerinin neredeyse tamamını Arjantin'de geçiren Natalia Oreira, Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş bir sanatçıdır. Profesyonel kariyerinde çeşitli işlerle uğraşan Natalia Oreiro, müziğin yanı sıra film oyunculuğu ile de ilgilenmiştir.

Vahşi Güzel dizisinin oyuncusu Natalia Oreiro son hali ile herkesi şaşırttı!

Müzik ve sinemada ciddi bir başarıya ulaşan Oreiro, aynı zamanda dizayner olarak da çalışmalar yapmıştır ve bu çalışmaları oldukça takdir toplamıştır.

Vahşi Güzel dizisinin oyuncusu Natalia Oreiro son hali ile herkesi şaşırttı!

90'lı yılların en çok konuşulan dizisi Vahşi Güzel'in başrol oyuncularından Natalia Oreiro'nun son hali ortaya çıktı. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Natalia Oreiro ve diğer ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri…

Vahşi Güzel dizisinin oyuncusu Natalia Oreiro son hali ile herkesi şaşırttı!

Aydan Burhan

Vahşi Güzel dizisinin oyuncusu Natalia Oreiro son hali ile herkesi şaşırttı!

Ajda Pekkan

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