Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek! Güven Bana yarışma programının sunucusu Müge Anlı kaç yaşında?

MÜGE ANLI GÜVEN BANA YARIŞMA FORMATI

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız? Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Güven Bana'da daha önce birbirini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacı toplam 1.000.000 TL'lik büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacıların kazandığı ödül miktarı arttıkça verdikleri güven sınavının heyecanı da artıyor. "Güven Bana" Müge Anlı'nın sunumuyla ilk bölümüyle Atv'de izleyici karşısına çıktı. İşte Güven Bana ilk bölümü soru ve cevapları...