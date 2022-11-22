“Ebru Gündeş’in intikamını alacağım” diyen Seren Serengil gözünü karartıp delilleri yayınlayacağını duyurdu! Hadise’den jet yanıt geldi! Reza Zarrab ile...
Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş' ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı konuşulan Hadise iddiaları yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen Seren Serengil, bu kez "Ebru Gündeş'in intikamını alacağım" diyerek bambaşka açıklamalarda bulundu. Serengil, delilleri yayınlayacağını da duyurdu. Bunun üzerine Hadise'den jet yanıt geldi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye yarışmasında birlikte jüri görevini üstlendiği Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu.
Ebru Gündeş' ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı konuşulan Hadise iddiaları yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı.
Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, boşanmanın ardından birçok iddiayla gündeme geldi.
HADİSE'DEN İDDİALARA YANIT
İddialarla ilgili açıklamada bulunan Hadise, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim. Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim! Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır"
"BU HİKAYEDE YANAN MEHMET DİNÇERLER OLDU"
Hadise'nin bu sözleri Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali ile Seren Serengil'i sinirlendirdi. Bircan Bali açıklamanın ardından sunuculuğunu üstlendiği programda şunları söyledi: "Bu hikayede yanan Mehmet Dinçerler oldu.