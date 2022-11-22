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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Sevilay karakterini canlandıran Ayça İnci'nin hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, İnci'nin kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayça İnci'nin kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin Arka Sokaklar, Bir Litre Gözyaşı ve birçok fenomen dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Ayça İnci'nin kendisi gibi ünlü olan oyuncu kardeşi kimmiş...

takvim.com.tr
22.11.2022 22:31 - Son Güncelleme: 22.11.2022 22:31
Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Sevilay karakterini canlandıran Ayça İnci'nin hayatı merak konusu oldu.

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Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, İnci'nin kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayça İnci'nin kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin Arka Sokaklar, Bir Litre Gözyaşı ve birçok fenomen dizide rol aldığı ortaya çıktı.

Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

İşte başta Ayça İnci olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Fahriye Evcen

Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞİ

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