Üç Kız Kardeş’in Sevilay’ı Ayça İnci’nin kardeşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, İnci'nin kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayça İnci'nin kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin Arka Sokaklar, Bir Litre Gözyaşı ve birçok fenomen dizide rol aldığı ortaya çıktı.