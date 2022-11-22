Hakan Ural’ın annesi bakın kim çıktı! Meğer Yeşilçam yıldızının oğluymuş! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Cüneyt Arkın’la aynı filmde...
Şimdilerde Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Ural, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Sibel Can'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan ünlü sunucu ve oyuncu Ural, 2005'te nikah masasına oturduğu Ezgi Can Ural ile "Üç numara" dediği kızı Gisela'yı kucağına aldı. Üç evladı olan Ural, zaman zaman da babası Selçuk Ural'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Her adımıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun şimdi ise annesiyle çok konuşuldu. Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural'ın Cüneyt Arkın'la aynı filmde rol alan annesi kimmiş...
22.11.2022 20:47 - Son Güncelleme: 22.11.2022 20:47
Babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak 17 yaşına geldiğinde geçebilen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Çocukluğunda; ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Hakan Ural, 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı.
Mankenliğe başlamasıyla hayatı bir anda değişen Ural'a Yeşilçam'dan üst üste teklifler geldi. Bunun üzerine oyunculuk da yapmaya başlayan Ural, 19 yaşında dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'la evlendi.
Bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan oyuncu, genç yaşta babalık heyecanı yaşadı. Tarihler 1999'u gösterdiğinde Sibel Can ile yollarını ayıran Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te nikah masasına oturdu.