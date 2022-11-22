Hakan Ural’ın annesi bakın kim çıktı! Meğer Yeşilçam yıldızının oğluymuş! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Cüneyt Arkın’la aynı filmde...

Bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan oyuncu, genç yaşta babalık heyecanı yaşadı. Tarihler 1999'u gösterdiğinde Sibel Can ile yollarını ayıran Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te nikah masasına oturdu.