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Ebru Gündeş'in eski aşk defteri bir hayli kabarık çıktı! Kimler gelmiş kimler geçmiş: Reza Zarrab, Hakan Altun, Kerem Alışık...

Ebru Gündeş'in aşk hayatı, adeta bir ünlüler geçidi! Türkiye'nin güçlü sesi, sahnelerde olduğu kadar aşk hayatıyla da dikkat çekiyor. 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Osman Özdemir ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in aşk hayatında Reza Zarrab'tan Hakan Altun'a meğer kimler gelmiş kimler geçmiş!

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 18:38 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 18:53
Ebru Gündeş’in eski aşk defteri bir hayli kabarık çıktı! Kimler gelmiş kimler geçmiş: Reza Zarrab, Hakan Altun, Kerem Alışık... 1

2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Osman Özdemir ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in aşk hayatında Reza Zarrab'tan Hakan Altun'a meğer kimler gelmiş kimler geçmiş!

Ebru Gündeş’in eski aşk defteri bir hayli kabarık çıktı! Kimler gelmiş kimler geçmiş: Reza Zarrab, Hakan Altun, Kerem Alışık... 2

Türkiye'nin güçlü sesi Ebru Gündeş sahnelerin tozunu attırmaya devam ediyor.

Ebru Gündeş’in eski aşk defteri bir hayli kabarık çıktı! Kimler gelmiş kimler geçmiş: Reza Zarrab, Hakan Altun, Kerem Alışık... 3

Instagram'da 7.8 milyon takipçisi bulunan ünlü isim aşk hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

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