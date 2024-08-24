Esra Erol'dan ormanda yürüyüş pozları! Yeşillikler arasında spor kıyafetleriyle göz kamaştırdı: "Kendimle vakit geçirmeyi çok seviyorum"

ATV ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşmak için gün sayan Esra Erol, sosyal medyayı çok aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Bazen çocukları bazen de eşi Ali Özbir ile paylaşım yapan Esra Erol, bu kez yalnız olduğu anlardan karelerini takipçileriyle paylaştı. Spor kıyafetleriyle ormanda yürüyüş yaptığı anları paylaşan Esra Erol, paylaşımına "Kendimle vakit geçirmeyi her geçen gün daha çok seviyorum." notunu düştü.